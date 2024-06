Calciomercato Atalanta/ Saelemaekers piace a Gasperini, scambio Koopmeiners-Huijsen (22 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, SAELEMAEKERS PIACE ALLA DEA

Entra nel vivo anche il calciomercato Atalanta con la società nerazzurra che si sta muovendo per rinforzare la rosa a 360° spaziando da difensori ad attaccanti alla ricerca delle migliori occasioni del mercato che possano arricchire la squadra messa a disposizione di Gian Piero Gasperini. La trattativa più calda delle ultime ore segue l’asse Milano-Bergamo con l’Atalanta che ha chiesto informazioni per Alexis Saelemaekers che è in uscita dal Milan dopo il mancato riscatto con il Bologna e potrebbe essere il primo acquisto dei bergamaschi. Il profilo di Saelemaekers intriga anche Gasperini che potrebbe valorizzare al meglio la duttilità del belga che gli permetterebbe di variare l’assetto tattico con molta facilità e rendere ancora più camaleontica la sua Atalanta. La cifra da spendere per Saelemaekers gira intorno ai 10 milioni di euro con il Milan che non ha intenzione di confermarlo nella sua rosa e vorrebbe liberarsi al più presto del suo cartellino.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, DEAN HUIJSEN DELLA JUVENTUS SPUNTA PER LA DIFESA

Il calciomercato Atalanta non è solo attacco perché i nerazzurri sono molto attenti anche sul mercato in uscita dove Koopmeiners rimane il profilo più attenzionato dai top club europei e potrebbe essere la grande uscita da tenere in conto anche per la strategia in entrata. Sull’asse Juventus-Atalanta è proprio la trattativa Koopmeiners che potrebbe aprire nuovi scenari con i bianconeri che vorrebbero inserire nell’eventuale trattativa una serie di contropartita che andrebbero ad ampliare la rosa atalantina. Il nome di calciomercato più gradito dai dirigenti dell’Atalanta è quello di Dean Huijsen che arriva da una mezza stagione giocata in prestito alla Roma di De Rossi e potrebbe essere il giusto prospetto per Gasperini che avrebbe tutte le possibilità di valorizzarlo al massimo per un’operazione in stile Romero o Demiral. Sul difensore olandese, però, è forte la concorrenza del City Group che vorrebbe portarlo al Girona e della Bundesliga dove ha trovato apprezzamenti da diverse società.











