Calciomercato Milan: la nuova fascia destra

Il calciomercato Milan è pronto ad accogliere il primo acquisto, quello di Kyle Walker in arrivo tra oggi e mercoledì a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero fino a fine stagione, infatti la trattativa prevede che il trentaquattrenne inglese arrivi in prestito, con una parte dello stipendio pagato dal Manchester City, fino a fine stagione con l’opzione di acquisto che in caso esercitata legherebbe il calciatore fino al 2027. A confermare l’esito positivo della trattativa è stato lo stesso Pep Guardiola che dopo la partita vinta contro l’Ipswich Town per 6-0 ha confermato l’addio del giocatore.

Calciomercato Milan News/ Mosquera del Valencia al posto di Tomori. Walker, accordo vicino (19 gennaio 2025)

L’arrivo di Walker porta inevitabilmente alla cessione di uno dei terzini destri in rosa nel Milan, a meno che il giocatore non venga impiegato come difensore centrale ma questa non sembra la scelta di Sergio Conceiçao confermata dalla trattativa in uscita per il capitano Davide Calabria. Dopo la richiesta del prestito fatta dal Galatasaray ma rifiutata dal calciatore, a farsi avanti per il terzino italiano è stata la Fiorentina che avrebbe proposto uno scambio con il Milan con Michael Kayode, i rossoneri potrebbero anche essere interessati al calciatore per via della sua giovane età ma l’abbondanza di giocatori in quel ruolo potrebbe bloccare la trattativa, o farle cambiare forma.

Calciomercato Milan News/ Joao Felix prende quota rispetto a Rashford, Tomori verso la Juve (18 gennaio 2025)

Calciomercato Milan: Okafor in uscita

Un altro giocatore che da tempo sembra destinato a partire in questo calciomercato Milan è Noah Okafor che dopo il mancato trasferimento al Red Bull Lipsia per non aver passato le visite mediche potrebbe essere messo fuori dalle liste per liberare un posto nel reparto offensivo da riempire con un altro giocatore, l’obiettivo è Joao Felix. Oltre all’interesse del Monza che però non potrebbe mai acquistare il calciatore sembrerebbero essersi inseriti anche due club di Premier League che potrebbero garantire una cifra importante per l’acquisto del calciatore, sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.

Calciomercato Milan News/ Walker affare in chiusura. Rashford, parti ancora distanti (17 gennaio 2025)

Le due squadre in questione sono il West Ham e il Bournemouth, la prima deve riscattare un inizio difficile di campionato e fare fronti a diversi infortuni in quella zona di campo, Summerville e Bowen, inoltre il giovane esterno brasiliano Luis Guilherme, arrivato quest’estate dal Palmeiras per 25 milioni, non convince allenatore e dirigenza e potrebbe essere sacrificato. I cherries invece stanno vivendo una delle migliori stagioni della loro storia e vogliono continuare così e l’acquisto di Okafor sarebbe in quella direzione, portare un giocatore giovane e di talento per continuare a lottare per un piazzamento europeo a fine stagione.