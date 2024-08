CALCIOMERCATO NAPOLI, CAJUSTE ALL’IPSWICH

Il calciomercato Napoli prosegue con i soliti nomi, sia in entrata che in uscita. Ormai definire Osimhen-Lukaku una telenovela estiva è dire poco: il nigeriano sembra non riuscire a trovare una sistemazione e per il belga si attende.

Ormai la società azzurra si è “arresa” e ha capito che aspettare Osimhen sarebbe deleterio, dato che il calciomercato per il Napoli inizia domenica 18 agosto contro il Verona e ancora non c’è la punta titolare, dato che giocherà uno tra Raspadori o Simeone (favorito l’ex Sassuolo).

Adesso il Napoli è obbligato a muoversi in fretta sul mercato, anche per sopperire le mancati cessioni come quella di Cajuste, promesso sposo al Brentford fino all’incredibile dietrofront che è costato la rinuncia a Brescianini, ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta.

Questa volta, usando sempre il condizionale, il Napoli dovrebbe aver trovato la destinazione ideale e definitiva per questa stagione per quanto riguarda il centrocampista svedese ovvero l’Ipswich Town, neopromossa in Premier League.

Il dettaglio importante sono le condizioni del riscatto di Cajuste. Infatti, il giocatore sarà a tutti gli effetti di proprietà del’lIpswich Town nel caso la squadra rossoblu riuscisse a salvarsi e dunque terminando fuori dalle ultime tre.

CALCIOMERCATO NAPOLI, GORETZKA NON SI È ALLENATO

Il calciomercato Napoli si muove anche per quanto riguarda gli acquisti. Sono ormai diversi giorni che i partenopei stanno trovando il modo migliore di aumentare il numero di centrocampisti in rosa a disposizione di Antonio Conte.

Con la partenza di Cajuste, a maggior ragione, servirà almeno un giocatore nella zona nevralgica del campo e nei giorni scorsi, dall’Inghilterra, era stato fatto il nome di Scott McTominay, scozzese in forza al Manchester United.

Ancora più datato è invece l’accostamento al Napoli di Leon Goretzka. Il calciatore del Bayern Monaco, stando a quanto riportato oggi da Georg Holzner di Kicker, non si è allenato con la squadra per una decisione tecnica.

Infatti il centrocampista non risulta infortunato e la decisione presa dalla società è di quelle che fa pensare ad un addio imminente. Il Napoli osserva, consapevole che da parte di Goretzka ci dovrà essere un aiuto dal punto di vista economica ovvero ridursi l’ingaggio.