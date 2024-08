Osimhen viene ripreso in discoteca, esplode la sua furia

L’attaccante del Napoli continua la sua estate fatta di nervi tesi e tensioni, visto che a questo punto sperava già di essere stato ceduto dopo aver vinto lo scudetto con i campani nel 2023, ma la situazione è ancora in fase di stallo. Il centravanti africano è rimasto alla base campana in queste settimane e nelle ultime ore Victor Osimhen è stato protagonista in negativo di un fattaccio, con il giocatore che ha aggredito un tifoso quando si è reso conto di essere ripreso in un filmato ha provato a strappare della mani del tifoso il cellulare con il quale lo stava riprendendo.

Un gesto che denota una certa irrequietezza di Osimhen, rimasto a Napoli per il momento per mancanza delle giuste offerte, quelle in grado di accontentare De Laurentiis ma che si traducono in almeno cento milioni di euro che nessuno sembra ancora disposto a mettere sul piatto per il centravanti. Intanto il gesto andato in scene nelle scorse ore nella discoteca napoletana non è passato inosservato e ha fatto storcere il naso anche ai tifosi del Napoli, un rapporto ormai giunto in maniera definitiva ai titoli di coda.

Victor Osimhen e la cessione in vista: cosa disse Conte

In fase di conferenza stampa di presentazione il nuovo allenatore del Napoli presenta la situazione relativa a Victor Osimhen, la cui volontà di lasciare la Campania e la Serie A è ormai chiara da diversi mesi.

Alle sue prime parole davanti ai giornalisti, Antonio Conte si è soffermato senza peli sulla lingua sul capitolo relativo al bomber nigeriano: “Ho parlato con lui, sa di essere un giocatore del Napoli e deve avere il giusto atteggiamento, anche se c’è questo accordo che non sappiamo come andrà a finire. Ho trovato un ragazzo disponibile e che ha voglia di lavorare”.

