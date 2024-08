CALCIOMERCATO NAPOLI: CONTE VUOLE LA RIVOLUZIONE

Antonio Conte è pronto a rivoluzionare il Napoli, in campo e sulla rosa. Come emerge dai rumors, il calciomercato Napoli si accende con il nome di Kepa, portiere del Chelsea in uscita dal club inglese e potrebbe approdare proprio in Campania, dopo aver già sfiorato il Napoli nel 2022. Kepa, pur di arrivare in azzurro, accetterebbe di spalmare il suo ingaggio da 6 milioni su più anni: il suo arrivo non esclude però la permanenza di Meret, che potrebbe restare. Le valutazioni per il momento sono senza contatti, ma nei prossimi giorni potrebbero diventare più concrete.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Per Lukaku non si aspetta più. Folorunsho "torna indietro" (7 agosto 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI: MERET PUÒ PARTIRE?

Le valutazioni del calciomercato Napoli proseguono anche in uscita. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, al momento Conte è convinto solamente di 16 giocatori: gli altri potrebbero partire se non dovessero rientrare nel progetto del tecnico. Tra quelli in bilico, come abbiamo già visto, c’è anche Meret che ha patito il duello con Ospina e poi gli scenari di mercato successivi. Il portiere ora non è più sicuro del suo posto, a maggior ragione se dovesse arrivare Kepa. Intanto è vicinissima la cessione di Cajuste che lascerà il Napoli dopo una sola stagione. La società ha trovato l’accordo con il Brentford per la cessione del centrocampista, che partirà in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il riscatto è fissato a 12 milioni di euro.