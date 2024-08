CALCIOMERCATO NAPOLI, LA SITUAZIONE OSIMHEN-LUKAKU

Il calciomercato Napoli è alle prese con le cessioni. L’importante cifra sborsata per Buongiorno dal Torino obbliga i partenopei a cedere se vogliono mettere in ordine il bilancio e continua a fare mercato secondo le indicazioni di Antonio Conte.

Inutile dire che la trattativa di calciomercato Napoli più calda e chiacchierata sul fronte cessioni riguarda Victor Osimhen. La cessione del centravanti nigeriano è la chiave decisiva per arrivare a Romelu Lukaku, vero grande obiettivo di mercato dei partenopei.

Il preferito di Conte, come abbiamo già più volte ribadito, arriverà solamente se Osimhen lascerà Napoli. O meglio, quando, dato che nel capoluogo campano è già appurato che per l’ex Lille si stia solo aspettando l’offerta giusta.

Il procuratore del capocannoniere del terzo Scudetto del Napoli ha escluso una partenza in prestito al Chelsea, dato che si era parlato di una trattativa particolare che avrebbe visto Lukaku al Napoli e il nigeriano temporaneamente al Chelsea.

Detto ciò, i Blues rimangono nella lista dei club interessati a Osimhen anche se si sta defilando una corsa a tre: oltre al PSG, squadra che appare favorita in questa momento, si sarebbe aggiunta anche l’Arsenal. Senza mai dimenticare la pista dell’Arabia Saudita.

CALCIOMERCATO NAPOLI, LE ALTRE CESSIONI: CHEDDIRA, CAJUSTE E NON SOLO

Il calciomercato Napoli non dipende però solo dalla cessione di Osimhen. Ci sono diverse situazioni in bilico che potrebbero sbloccarsi da un momento all’altro come per esempio quella di Simeone alla Lazio e Gaetano alla Cagliari.

Per l’attaccante l’interesse dei biancocelesti è ancora vivo sebbene non sia arrivata ancora un’offerta ufficiale. Passi avanti invece dei sardi per Gaetano dato che, secondo Sky, una proposta da 10 milioni è giunta in Campania.

Successivamente va risolta la dinamica Cajuste. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, lo svedese non piace a Conte e dunque fa parte della lista esuberi. Su di lui c’erano Genoa e Fiorentina, ma ora si è aggiunta anche una pista estera ovvero il Galatasaray.

Un profilo che sembrava poter interessare al tecnico pugliese è Walid Cheddira, ma Il Mattino ha rivelato che i partenopei potrebbero pensare di cederlo. Le pretendenti non mancano, l’agente ha confermato di alcune squadre di Serie A, e secondo il quotidiano napoletano racconta del Bologna.