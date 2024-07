Calciomercato Torino News/ Asse caldo con il Napoli: Cheddira, Ostigard e Gaetano nel mirino (13 luglio 2024)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, BUONGIORNO SBLOCCA IL MERCATO?

Il calciomercato Torino ruota intorno al Napoli. La cessione di Buongiorno ai campani per 35 milioni di euro può sbloccare varie situazioni in casa granata. I tifosi hanno accolto con grande tristezza l’addio del simbolo del “torinismo” puro, ma d’altro canto hanno apprezzato la scelta di non vestire la maglia della Juventus.

Calciomercato Napoli News/ Inserimento per Greenwood, Buongiorno ufficiale!(13 luglio 2024)

Detto ciò, in molti sono pessimisti sulla percentuale che verrà investita ora sul mercato. Il Torino ha bisogno di migliorare La rosa poiché Vanoli ha idee diverse da Juric e dunque non può accontentarsi degli stessi giocatori. Per questo Urbano Cairo starebbe già comandando le operazioni.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, TRIPLICE INTERESSE AZZURRO

Il calciomercato Torino, come detto, appare molto Napoli-centrico. Non solo Buongiorno, ma anche tre obiettivi tutti attualmente in forza al club campano. Infatti stanno proseguendo i contatti tra Torino e Napoli per arrivare ad un accordo complessivo di calciomercato.

Napoli, Antonio Conte: "Osimhen? Non so come finirà"/ "Di Lorenzo e Kvaratskhelia? Bravo De Laurentiis"

Cheddira, reduce da una stagione al Frosinone, interessa a Vanoli per dare uno sostituto o addirittura un partner d’attacco a Zapata in caso di cessione di Sanabria. Anche Ostigard, proprio per sostituire Buongiorno, potrebbe tornare utile in mezzo alla difesa granata, punto di forza della squadra piemontese.

L’ultimo ma non per poca importanza è Gaetano. Il talento campano è seguito da diverse società come Fiorentina e Cagliari, squadra dove ha militato in prestito da gennaio a giugno 2024 ottenendo, oltre alla salvezza, ottimi risultati personali. Staremo a vedere chi sarà di questi a fare il percorso inverso di Buongiorno.

Calciomercato Napoli News/ Osimhen verso il Psg, sfida al Marsiglia per Greenwood (13 luglio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA