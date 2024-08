In vista dell’arrivo di settembre non mancano le critiche mosse alla Carta Dedicata a Te. La soluzione proposta dal Governo è mirata a contribuire economicamente alle famiglie italiane che vertono situazioni di forte disagio economico e reali difficoltà che gli consentano di arrivare a fine mese.

Al riguardo ci sono un po’ di novità che vale la pena trattare per mettere in chiaro e risolvere delle perplessità, come ad esempio: quando si riceve la ricarica? Quali sono i nuovi requisiti di cui si parla? E a quanto ammonta la nuova somma da percepire?

Carta Dedicata a Te: quali sono le novità da conoscere (più urgenti)

La nuova versione della Carta Dedicata a Te prevede diverse novità introdotte dal Governo. La prima tra tutte riguarda l’incremento dell’accredito (si è passati dai precedenti 382,50€ a 500€).

Tra le altre notizie positive si passa all’ampliamento dei beneficiari a fronte delle nuove soglie ISEE riviste e innalzate. E parlando del fulcro dell’articolo ci sono due news negative: l’impossibilità di cumulare i benefici (com’era previsto nella scorsa edizione) e lo slittamento delle graduatorie.

I beneficiari saranno individuati autonomamente dall’INPS secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto del 4 giugno pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale numero 146. Successivamente l’elenco di chi ne può godere sarà trasferito direttamente dal Comune italiano di riferimento.

A questo punto spetterà al Comune decretare ufficialmente i beneficiari della misura stipulando la cosiddetta graduatoria. Dall’elenco potrebbero essere esclusi i nuclei che già beneficiano di altre indennità (locali o nazionali).

Per confermare l’inserimento in graduatoria il Comune ha a disposizione trenta giorni di tempo complessivi.

La nota ufficiale dell’ANCI

Con una nota ufficiale ed eccezionale il 16 agosto l’associazione dei Comuni ha fatto sapere:

“Per consentire ai Comuni che non siano riusciti a ultimare le operazioni di consolidamento delle liste dei beneficiari, INPS informa che la procedura rimarrà eccezionalmente aperta fino al 21 agosto alle ore 18:00. La funzione “trasferimento nucleo” ad altro Comune sarà inibita alle ore 18:00 del 20 agosto“.

I comuni italiani che sono in ritardo hanno possibilità – in via eccezionale – di poter far domanda entro le ore 18:00 del 21 agosto (pur mantenendo le altre medesime modalità e condizioni della Carta Dedicata a Te).