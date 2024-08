La carta del docente 2024 è in scadenza questo mese (31 agosto). Il voucher da 500 euro può essere speso per determinati prodotti che permettono di migliorare le competenze dei soggetti beneficiari visto le risorse didattiche a cui possono accedere i professori.

A proposito dei beneficiari: l’agevolazione è concessa ai docenti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e ai supplementi con un contratto annuale e in scadenza al 31 agosto 2024. Fino ad oggi questa misura professionale è stata rinnovata annualmente e ha permesso ai professori di poter aggiornare il loro bagaglio professionale.

Carta docente 2024 in scadenza: come richiederla

La carta docente 2024 è in scadenza e quindi occorre affrettarsi a richiederla per chi non lo avesse ancora fatto. Dopo gli incentivi previsti per gli studenti, anche quest’anno i professori potranno sfruttare il voucher da 500 euro a patto che soddisfino determinati requisiti.

Il contributo scade il 31 agosto 2024 e può essere richiesto tramite il portale Carta del Docente. Il voucher non viene erogato in modo automatico, dunque gli interessati devono fare una richiesta apposita accedendo con l’autenticazione digitale dello SPID.

Il bonus vale per due anni scolastici, dunque l’importo erogato nel 2024 dev’essere speso entro il 2026.

Cosa comprare con la carta docente 2024

Prima della scadenza al 31 agosto 2024 della carta docente è possibile farne richiesta e poi una volta ottenuto l’importo di 500 euro è possibile comprare sia tramite esercenti online e fisici quanto segue:

Cartacei e digitale, riviste utili per il proprio aggiornamento professionale, testi e libri didattici; Giochi didattici; Software e hardware; Corsi di qualificazione e d’aggiornamento delle competenze professionali; Corsi di magistrale, laurea, specialistica oppure a ciclo unico attinenti al ruolo professionale; Ticket per entrare nei cinema e teatri; Ticket per mostre, musei ed eventi culturali (anche dal vivo).

Dopo aver richiesto nell’apposito portale la carta docente 2024 per averla è sufficiente andare nella sezione “Crea buono” e attendere che venga generato. Successivamente è possibile scegliere la natura dell’acquisto: online oppure fisicamente (presso enti di formazione o gli esercenti convenzionati).

La generazione del buono avviene con codice QR (individuale per l’importo scelto) e quest’ultimo va presentato all’esercente al momento dell’acquisto.