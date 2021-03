C’è posta per te, video arrivederci/ Cos’è successo dopo: ecco il “post” storie

“C’è posta per te” giunge al termine anche quest’anno e lo fa con ascolti altissimi. Un grande successo quello di Maria De Filippi, un’assoluta certezza per Mediaset. Al termine dell’ultima puntata, come ormai di consueto, ha trasmesso un video di ringraziamenti e saluti, in cui tra l’altro ha riproposto i protagonisti delle storie che si sono susseguite, svelando anche cos’è successo dopo. Si comincia con Maria Teresa, che aveva “regalato” Irama alla figlia Roberta come sorpresa. “Un brutto incubo si può superare se vissuto insieme a chi ti ama”, il messaggio che compare sotto i loro volti. Si rivede Francesco, che invece ha sorpreso la moglie con Stefano De Martino. Ma un regalo l’ha ricevuto pure lui, visto che è stato assunto a tempo indeterminato. “Oggi Francesco può occuparsi della sua famiglia”, scrive la redazione del programma.

ILARIA, SORPRESA ALLE SORELLE "ORFANE DI MAMMA E PAPÀ"/ "Vi amo" (C'è posta per te)

“Grazie a C’è posta per te da diverse settimane lavoro qua, sono felice. Mi trovo benissimo”, dice Francesco in un video per la trasmissione. Ma c’è pure Anna, che si era affidata a Maria De Filippi per riallacciare i rapporti col padre Giovanni, riuscendoci. “Quella busta che si è aperta per me è segno di amore, famiglia e coraggio”.

SAMANTHA PIANGE PER IL FIGLIO ANDREA/ Lui "Perdonarla? Ho paura.." (C'è posta per te)

C’È POSTA PER TE, “POST” STORIE: ARIANNA, SUSY E MARIA LUCIA

Andrea grazie a “C’è posta per te” è riuscito a convincere Arianna a dargli una seconda possibilità. “Io e Andrea abbiamo deciso di ricominciare. Grazie di tutto!! Favoloso!!!”, scrive ora lei. Cos’è successo dopo per Susy? Lei è riuscita a perdonare Francesco: “Oggi posso dire che grazie a C’è posta per te ho ritrovato la serenità insieme a mio marito e mio figlio”. Maria Lucia è riuscita a ricostruire il rapporto con suo figlio Francesco: “Mi mancavano tanto gli abbracci di mio figlio. Oggi è tornato a chiamarmi ‘ma’ e tra poco mi renderà nonna”. Poi arriva il momento dei ringraziamenti rivolti ai postini Marcello, Gianfranco, Chiara, Andrea. Il finale è un tripudio di abbracci, quelli che con qualche difficoltà abbiamo ripreso a darci ad un anno dalla pandemia, con tutte le precauzioni del caso, come quelle che ha usato la trasmissione di Canale 5 per permettere ai protagonisti delle sue storie di riavvicinarsi anche nel senso letterale del termine. Clicca qui per vedere il video di arrivederci di C’è posta per te.

LEGGI ANCHE:

Elisabetta al marito "Ti ho tradito due volte, perdonami!"/ Lui.. (C'è posta per te)

© RIPRODUZIONE RISERVATA