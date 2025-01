Tutto su Amelia Villano

Classe 1996, Amelia Villano è una conduttrice radiofonica e un’imitatrice che, grazie al suo talento, ha conquistato il grande pubblico partecipando come concorrente a Tale e Quale Show 2024. Appassionata di musica, quando aveva 19 anni, ha partecipato a The voice Italy. Per inseguire il suo sogno, Amelia si è poi trasferita da Caserta a Roma dove attualmente vive e dove lavora anche come speaker radiofonica per Rtl 102.5 e Radio Zeta. La popolarità, per Amelia Villano, è arrivata quando ha cominciato ad imitare Belen Rodriguez sui social. I video sono stato sempre super apprezzati dai followers e le hanno permesso di partecipare a Tale e Quale anche come ospite imitando proprio la showgirl argentina che, però, non ha mai conosciuto.

Gli ultimi anni, dunque, per la Villano sono stati davvero importanti e le hanno permesso di entrare a far parte del mondo dello spettacolo come desiderava quando, a soli 19 anni, ha scelto di trasferirsi a Roma nonostante i genitori non fossero totalmente d’accordo.

Amelia Villano e il rapporto con i genitori

Amelia Villano ha potuto sempre contare sul fratello Giulio e sui genitori Roberto e Rosalba anche se il rapporto è migliorato nel corso del tempo. Anche Amelia, come capita a tantissimi giovani, infatti, ha vissuto un periodo in cui il rapporto con i genitori non era assolutamente idilliaco.

“Ero in contrasto anche con i miei genitori. Mio fratello Giulio, sin da quando avevo 16 anni, è stato l’unico a incoraggiarmi a cantare. Solo dopo essermi trasferita a Roma e aver avuto conferma che la musica era la strada giusta ho ritrovato un buon dialogo con i miei. Ora sono fieri di me”, ha raccontato lei in un’intervista rilasciata ai microfoni di Elle. Oggi, la Villano continua a dedicarsi alla musica avendo come ispiratrici artiste del calibro di Loredana Bertè, Mina, Noemi, Emma, Mia Martini.