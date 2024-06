Chiara Ferragni, nuova pesante frecciata a Fedez/ “Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi”

Chiara Ferragni ancora contro Fedez? Continuano le frecciate: “Capisci i sentimenti…

Da quando i Ferragnez si sono lasciati sono costantemente al centro dell’attenzione mediatica ed anche i post che condividono sui social finisco sotto la lente del gossip. I due in questi mesi si sono lanciate molte frecciate alcune palesi altre invece più criptiche. E l’ultima in ordine di tempo a lanciare una frecciata contro Fedez è Chiara Ferragni. In volo verso la Sicilia per il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, l’imprenditrice digitale ha postato versi di una canzone che sembrano un chiaro riferimento all’ex.

Nel dettaglio, infatti, Chiara Ferragni nelle scorse ore ha postato sulle sue Instagram stories alcune rime del brano di Coez È sempre bello che sembrano calzare in pieno con la sua attuale situazione sentimentale. La frase in questione è “capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi. È bello rimettere insieme i pezzi. Vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli”. Un verso che vuole dire molto e i fan di Chiara hanno dato una loro interpretazione personale. Scelta causale o una chiara stoccata a Fedez?

Chiara Ferragni e Fedez, continua il gossip ma lei finisce al centro delle polemiche

Ed a proposito del viaggio in direzione delle isole di Lipari e Vulcano per il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, in queste ore Chiara Ferragni è finita al centro delle polemiche per il prezzo stratosferico del suo trolley da viaggio. L’influencer, infatti, durante il viaggio ha postato sui social alcuni scatti ed ai più attenti non è sfuggito il trolley griffato con il prezzo da capogiro. Si tratta di un trolley di grandezza media firmato Dior, che sul sito del brand viene venduto a 3.900 euro. Insomma l’imprenditrice digitale non ha badato a spese per la sua valigia, che senza dubbio è uno degli accessori che usa più spesso. Nel frattempo continua il gossip interno a Chiara Ferragni e Fedez, ieri si è svolta nella scuola del loro figlio Leone la festa di fine anno ed ha fatto molto rumore l’assenza del rapper.











