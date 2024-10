Sotto shock gli amici e i conoscenti di Chiara Petrolini, che ancora non si spiegano come sia possibile che la giovane possa avere fatto tutto da sola: portare avanti due gravidanze, partorire in casa e poi seppellire due neonati. A parlare a La Vita in Diretta è stata la vicina di casa, confinante della famiglia Petrolini: la signora, davanti alle telecamere, ha spiegato che spesso vedeva la giovane fare grigliate in giardino con gli amici, lo stesso giardino dove aveva seppellito due figli.

“L’estate Chiara Petrolini faceva grigliate in giardino, anche quest’estate. È sempre stata una bravissima ragazza, non avrei mai pensato una cosa del genere. Io ho un bambino piccolo quindi mi ha colpito particolarmente, siamo veramente feriti – spiega la vicina – Con i genitori di Chiara Petrolini abbiamo ottimi rapporti, non abbiamo mai avuto problemi. Alcuni hanno parlato di una lite per la potatura di una siepe e non è stato così: la siepe è stata tagliata ad aprile, abbiamo chiesto di mettere del tessuto ombreggiante e lui ci ha detto che potevamo anche andare nel suo giardino, al confine, per mettere questo telo. Non so se sapesse o meno, ma ci ha permesso di andare e non c’è stata nessuna discussione”.

Chiara Petrolini, la vicina di casa: “Spero si renda conto di quanto fatto”

La vicina di casa di Chiara Petrolini, in collegamento con “La Vita in Diretta”, racconta ancora: “Non ci siamo mai accorti della gravidanza. Non so se abbia fatto tutto sola, se così è stato ha avuto una grande forza. Spero che abbia la forza di convivere con la propria coscienza, spero che si renda conto”. Le parole della vicina di casa arrivano dopo quelle della catechista, del fidanzato e di alcuni amici di famiglia: tutti parlano della giovane come una bravissima ragazza e si dicono sconvolti da quanto accaduto.