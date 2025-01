Claudia Ciampa è stata intervistata nuovamente stamane da Storie Italiane. Si tratta della mamma del piccolo Ethan, che dopo dieci mesi ha potuto riabbracciare la mamma. Il marito l’aveva infatti portato negli Stati Uniti contro il volere della sua madre, un bimbo, ricordiamo, che all’epoca aveva solo sette mesi. Claudia Ciampa è a Los Angeles da più di un mese e ieri c’è stata una prima udienza: “Una udienza un po’ deludente, fondamentalmente non sapevano niente, il giudice ha chiesto ai due avvocati i rispettivi punti di vista. Speravo che già oggi ci sarebbe stata una decisione, prendere in carico la causa o rispedirla al tribunale famigliare, e invece dobbiamo aspettare altri dieci giorni prima di tornare al tribunale e vedere se sarà la volta buona”.



L’avvocato Gassani, che sta curando la causa, aggiunge: “Entro mercoledì dobbiamo depositare una memoria. Gli Stati Uniti al netto della comprensibile delusione della signora Claudia Ciampa sono stati velocissimi da questo punto di vista”. L’avvocato ha aggiunto: “Il padre non può incontrare il figlio e ciò non sarebbe mai potuto accadere in Italia, dove anche i carcerati li incontrano, quindi da questo punto di vista sono molto severi. Io sono fiducioso ma la controparte dice che i due coniugi avevano un progetto di trasferirsi negli Stati Uniti ed è falso visto che la signora Claudia Ciampa non avrebbe mai lasciato gli altri figli in Italia”.

CLAUDIA CIAMPA, L’AVVOCATO: “LUI SE NE è ANDATO DALL’ITALIA…”

E ancora: “Poi il fatto che lui se ne sia andato dall’Italia senza l’autorizzazione di un giudice ha determinato un provvedimento del giudice che non ha perdonato questo atteggiamento e credo che anche i giudici italiani emetteranno provvedimenti. La signora Ciampa non può restare all’infinito negli Stati Uniti, ci sono altri due bambini di cui deve occuparsi”.

Al momento gli altri due bimbi sono con la nonna materna Luciana, una situazione quindi di difficoltà. “Ho assistito all’udienza – ha aggiunto Gassani – tutto è avvenuto in maniera implacabile ed ha ammesso un provvedimento severo quindi mi sento di essere ottimista”. Luciana, la mamma di Claudia Ciampa, aggiunge: “I suoi piccoli l’aspettano, deve rientrare a casa, i piccoli continuano a chiedere quando torna mamma”, e la donna aggiunge: “Anche la situazione economica diventa pesante, sono oltre 40 giorni che sono qui”.