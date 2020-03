Supermercati assaltati dopo Decreto Coronavirus/ Psicosi, code e folla: Lombardia ko

Non era ancora stata convocata la conferenza stampa del Premier Conte per annunciare la definitività delle misure anti-Coronavirus contenute nel nuovo Decreto molto drastiche che già i supermercati di mezza Lombardia erano stati assaltati, almeno quelli h24 come Carrefour e simili. E questa mattina la situazione non è certo meglio: in molti centri spesa della Lombardia e delle 14 provincie rese “chiuse” dal Dpcm 8 marzo 2020 anti-Covid-19 le file e la psicosi della folla sono tornate a farsi vedere. Lo avevamo già visto tra il 22 e il 23 febbraio scorso quando emersero i primi casi e le prime zone rosse: soprattutto a Milano (ma non solo) si erano viste scene da “guerra mondiale” con file fin dalle prime ore del mattino e condanna per lo più generale nelle ore successive di tutte le autorità contro quelle scene di panico. Oggi è risuccesso, provocato però questa volta da una “bozza” del Decreto che già da ieri pomeriggio – senza alcuna conferma o smentita del Governo – metteva in “chiusura” la Lombardia e altre 14 provincie di Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. La gente ha pensato al peggio e si è in parte riversata nelle stazioni per scappare verso il centro-sud Italia e dall’altra si è affollata per fare la spesa “della vita”.

SUPERMERCATI ASSALTATI: LE “NUOVE” RACCOMANDAZIONI

Come giustamente tengono a precisare tutte le associazioni di categorie nonché le autorità, l’assalto ai supermercati è perfettamente inutile perché verranno come sempre riforniti anche se l’intero territorio è diventato una “semi” zona rossa (è avvenuto anche per le aree di Codogno nei giorni più difficili delle scorse settimane, avverrà a maggior ragione per tutta la Lombardia). Eppure la psicosi ha fatto di nuovo riempire i carrelli di ogni genere di cibo e materiale disinfettante: il panico si percepisce nettamente, i negozi “normali” nei prossimi giorni potranno tenere aperti ma finché non si chiarisce la questione dello spostamento e dei divieti resteranno probabilmente semi-vuoti, se non appunto i supermercati e gli alimentari. Le domande sono molte, le raccomandazioni al momento scarseggiano e dunque riferiamoci a quanto già spiegato a fine febbraio: «Aspettiamo di vedere gli esiti dei provvedimenti presi ieri che daranno un contributo a rallentare e interrompere il contagio. Nessuno pensava che fosse così aggressiva la diffusione. La corsa agli alimenti non ha senso. I rifornimenti sono assicurati», spiegava il Presidente della Regione Lombardia. Come invece riporta il Decreto, «nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati»; i supermercati rimarranno sempre aperti ma con la possibilità che gli ingressi vengano contingentati, almeno la domenica (file in ingresso per garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il cosiddetto “droplet”). Sono passati 15 giorni ma siamo di nuovo punto che a capo, se non peggio..

© RIPRODUZIONE RISERVATA