Crisi di Governo, Salvini “altri 3 no e cambia tutto”/ Di Maio “i no solo dalla Lega”

Complotto, “inciucio” e trame dietro le quinte: la “Terza Repubblica” assomiglia sempre di più alla prima e dopo l’ipotesi di una possibile alleanza Pd-M5s per far “fuori” letteralmente il leader della Lega, Salvini oggi replica sul Corriere della Sera con dose massiccia ai retroscena riportati ieri e in queste ultime settimane. Ma lanciando un monito abbastanza chiaro al compagno di Governo mentre ormai si sta esaurendo la finestra utile per andare alle urne a settembre (secondo gli esperti sarebbe il 20 luglio l’ultima data possibile per poi convocare Elezioni Anticipate entro fine settembre). Dopo l’assoluzione ieri del viceministro Garavaglia la reazione dei 5Stelle non è stata esattamente quella dell’alleato di Governo lieto di avere un problema in meno da affrontare, bensì quella di ribadire «bene, ora però convinca Salvini a venire in aula per chiarire sulla vicenda Russiagate». Ecco, oggi il leader della Lega si fa piuttosto chiaro: «non ho notato grande solidarietà dei 5 Stelle, forse erano pronti con i comunicati ciclostilati da mandare in caso di condanna. Per loro siamo tutti presunti colpevoli. Al di là della Russia, che non è niente, il problema è l’atteggiamento in generale». La domanda allora si pone quasi di sola, sarà crisi di Governo? «Lo chiederò a Conte e a Di Maio. Gli attacchi e gli insulti del Pd ci stanno, ma qui ogni giorno due o tre esponenti cinquestelle si alzano e attaccano Salvini. Attilio Fontana e poi Siri, Rixi, Molinari, Romeo, per qualcuno sono tutti colpevoli e ladri a prescindere, atteggiamento poco democratico».

DI MAIO REPLICA A SALVINI “I NO FINORA SOLO DALLA LEGA”

Tante e tante risposte sulla vicenda della Lega, ribadendo di conoscere Savoini e D’Amico e di non avere paura a dire che si fida di persone che lo circondano: poi l’altro affondo, forse decisivo per “immaginare” una crisi di Governo (dopo aver spiegato che ci andrà eccome in Parlamento a rispondere alle domande su “Moscopoli”) «Io non credo alle finestre elettorali e non credo che restino solo due o tre giorni. Dieci? Neanche, non è così stretta. Poi c’è l’autonomia, la riforma della giustizia, la manovra. Con questi tre passi vado avanti, con tre no cambia tutto». Cade il Governo, si chiede l’intervistatore del Corriere della Sera, e Salvini risponde in maniera piuttosto particolare «È una scelta dei 5 Stelle, le cose o si fanno o non si fanno. Mi auguro che il loro voto a Merkel e Macron non significhi una manovra alla Monti. Il buongiorno si vede dal mattino e io non so se Ursula von der Leyen sta lì che aspetta di fare crescere l’Italia. Fra qualche mese chiederemo conto a chi l’ha votata, perché avremmo potuto cambiare la storia». Ieri sera Di Maio aveva idealmente anticipato la sua risposta a Salvini facendo sapere che finora «gli unici no sono stati quelli del Carroccio. Siamo disponibili anche a votare la Flat tax ma ancora non c’è stato mostrato un piano sulle coperture» .

