ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim’ora: Salvini-Diciotti, M5s vota online (16 febbraio)

Ultime notizie: cerca di evitare l’impasse in cui si era cacciato relativamente al voto sull’autorizzazione a procedere, Luigi Di Maio. Ieri il capo politico del Movimento Cinque Stelle ha deciso che sarà demandata agli iscritti la decisione su come votare per l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini sul caso Diciotti. Di Maio inizialmente aveva cercato di difendere il collega del Ministero degli Interni, vista però la mezza rivolta della base ha virato la rotta affidandosi alla piattaforma Rousseau. La vicenda potrebbe pregiudicare gli equilibri interni della maggioranza di governo, con i leghisti che potrebbero non tollerare un “tradimento” degli alleati di governo.

ULTIME NOTIZIE, TAV: TENSIONE SU ANALISI COSTI-BENEFICI

Non accenna a placarsi la tensione sulla TAV, oggi arriva la puntualizzazione dell’esperto che si è rifiutato di firmare l’analisi costi-benefici, Pierluigi Coppola. Coppola oggi ha diramato un comunicato ufficiale per rispondere alle critiche arrivate direttamente dal Ministro dei Trasporti Toninelli, che lo aveva accusato di aver messo nell’analisi un impegno del tutto marginale. Coppola ha sottolineato come la sua firma manca sulla relazione finale in quanto non aveva condiviso la metodologia di lavoro, una metodologia non basata su rimostranze scientifiche ma solamente su una tesi ideologica. A supporto della sua tesi Coppola porta un continuo scambio di mail con il presidente della commissione Ponti, e la partecipazione ad alcuni incontri in cui erano presenti alcune personalità che fanno parte dello staff del Ministro.

ULTIME NOTIZIE, MATTARELLA RICEVE AMBASCIATORE FRANCESE

Con la visita dell’ambasciatore francese, Christian Masset, sembra essersi chiusa definitivamente la querele tra Italia e Francia. Masset ha ricevuto l’ordine di rientrare a Roma direttamente da Macron, appena arrivato si è recato al Quirinale per consegnare personalmente una missiva di Macron a Mattarella. Il testo della lettera come ha fatto sapere il Quirinale contiene un invito per il nostro capo dello stato per una visita di stato in Francia. L’invito è stato prontamente accolto da Mattarella, con il Quirinale che sottolinea come la visita rinsalderà sicuramente i già ottimi rapporti tra i due paesi. Nella giornata di oggi inoltre il vicepremier Di Maio ha preso le distanze dal leader dei gilet gialli, alcune dichiarazioni dello stesso Di Maio avevano fatto decollare la crisi diplomatica, culminata con il richiamo in patria di Masset.

ULTIME NOTIZIE, TRUMP DICHIARA STATO DI EMERGENZA

Il presidente Trump ha firmato quest’oggi la legge che dichiara l’emergenza nazionale in USA. La mossa dell’inquilino dello studio ovale punta a recepire i fondi necessari per permettere la costruzione del muro ai confini con il Messico. Il muro era stato al centro di uno scontro istituzionale con l’opposizione, scontro che aveva portato alla mancata approvazione la legge di bilancio facendo precipitare l’America nello shutdown più lungo della storia, ben 35 giorni. Con l’emergenza nazionale la Casa Bianca avrà a disposizione ben 8 miliardi di dollari, per procedere alla costruzione di quello che lo stesso Trump sottolinea essere una delle opere che legittimeranno la sua amministrazione.



