Ultime notizie/ Oggi ultim’ora: Boeing, titolo crolla a Wall Street (12 marzo 2019)

Dopo l’incidente in Etiopia, incidente che ha interessato la sua nuova creazione, il titolo della Boeing è crollato sulla piazza finanziaria di Wall Street con un ribasso in apertura di oltre dieci punti percentuali. Le azioni della compagnia aerea scontano la paura che dall’ennesimo schianto potrebbe arrivare la sospensione delle commesse della sua nuova creazione, il 737-Max, interessato nei suoi primi mesi di vita anche di un altro incidente mortale. Intanto sotto il punto di vista delle indagini si attende il recupero delle scatole nere, quest’ultime sono attivamente ricercate dai soccorritori, dal loro esame si potrebbe capire perché il pilota ha chiesto l’immediato permesso di ritornare alla base, richiesta che non ha evitato però di evitare il tragico schianto.

Ultime notizie, sbloccati 2,3 miliardi di euro per i lavori TAV

Telt, la società italo-francese incaricata di completare la Torino-Lione, ha pubblicato la lettera di avviso, propedeutica per le gare d’appalto di alcune opere in terra francese. I lavori hanno un importo di oltre 2 miliardi di euro. Grazie alla procedura di oggi la commissione europea continuerà ad erogare i 300 milioni di euro, promessi per la realizzazione delle opere connesse alla galleria principale. Intanto sale lo scontro tra la regione Piemonte e l’esecutivo, con il presidente Chiamparino che oggi attacca direttamente il presidente del consiglio definendolo un uomo in fuga, insieme a Di Maio e Salvini, dall’opera. Chiamparino spera di poter effettuare il 26 Maggio il referendum per supportare il fronte di tutti coloro che sono a favore dell’opera.

Ultime notizie, Al Bano attenta alla sicurezza nazionale ucraina

Al Bano Carrisi non potrà varcare i confini dell’Ucraina. La decisione è stata presa dal ministero della Cultura dell’ex paese sovietico, che riporta come motivazione il fatto che il cantante potrebbe attentare niente di meno che alla sicurezza nazionale. La pesante ristrettezza ha le basi per l’ammirazione che il cantante pugliese ha sempre dimostrato verso il presidente Putin, uomo considerato dagli ucraini un vero e proprio nemico. Al Bano ha incontrato Putin a sua detta solamente tre volte, in una di queste ha persino cantato durante una festa privata in occasione del compleanno dello stesso Putin. Il cantante ha immediatamente sottolineato che chiamerà l’ambasciatore ucraino per avere le dovute spiegazioni.

Ultime notizie: esplosione in un appartamento, ferita tutta la famiglia

E’ stata probabilmente una fuga di gas ad innescare la deflagrazione che ha distrutto un appartamento a Cervignano del Friuli, un popoloso centro in provincia di Udine. Lo scoppio è avvenuto attorno alle sette di questa mattina, in una palazzina di cinque piani, che contiene ben sedici appartamenti. I vigili del fuoco allertati da una telefonata sono riusciti ad estrarre dalle macerie i tre componenti del nucleo familiari, madre, padre e figlio di sei anni. I tre sono stati trasportati al locale nosocomio in codice rosso, le condizioni più gravi per la donna con ustioni su tutto il corpo e fratture multiple. La palazzina è stata sgomberata, probabilmente i residenti non potranno rientrare nei loro appartamenti prima di una quindicina di giorni.

Ultime notizie, la Roma di Ranieri va: 2-1 all’Empoli

Buon esordio per Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. La squadra giallorossa ha trovato la vittoria nel posticipo della 27esima giornata di Serie A. All’Olimpico infatti la Roma ha battuto 2 a 1 l’Empoli grazie alle reti di El Shaarawy al 9′ e Schick al 33′. Il momentaneo pareggio era stato provocato dall’autorete di Juan Jesus al 12′. Nel finale è stato espulso Florenzi, poi la Var a tre minuti dalla fine ha annullato il gol del 2 a 2 a Krunic. Per la Roma si tratta di tre punti fondamentali per la corsa Champions, perché ora l’Inter dista tre punti. Quella contro l’Empoli è stata una partita sofferta, ma serviva vincere e i tre punti sono arrivati. La Roma è salita a 47 punti, appunto a -3 dall’Inter, mentre l’Empoli resta al 17esimo posto con 22 punti, uno in piazza del Bologna. E domani arriverà il Frosinone al Castellani per uno scontro diretto in chiave salvezza.



