Diretta Atalanta Manchester City/ Streaming video tv: sfida di lusso (Champions)

Atalanta Manchester City, che sarà diretta dall’arbitro bielorusso Aleksei Kulbakov, va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 6 novembre: siamo a San Siro, dove la Dea ha un solo risultato a disposizione nella quarta giornata del gruppo C di Champions League 2019-2020. Ancora al palo con tre sconfitte subite, ultima delle quali la manita incassata all’Etihad, la squadra di Gian Piero Gasperini può ancora qualificarsi agli ottavi perchè Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria sono a 4 punti. Inevitabilmente però un ko interno questa sera porterebbe all’eliminazione, che sarebbe anche aritmetica qualora una tra ucraini e croati dovesse vincere. Per di più gli orobici arrivano dalla sconfitta subita in casa dal Cagliari, e dunque con il morale non troppo alto; i Citizens viaggiano a punteggio pieno e con una vittoria chiuderebbero i conti anche in chiave primo posto. Vediamo allora quello che succederà nella diretta di Atalanta Manchester City, intanto possiamo valutare le scelte dei due allenatori analizzando le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Manchester City verrà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, nello specifico sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del vostro decoder); come sempre inoltre i clienti Sky potranno seguire questa partita di Champions League anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MANCHESTER CITY

Per Atalanta Manchester City Gasperini conferma il suo modulo, ma valuta qualche modifica rispetto a domenica: in difesa dovrebbe tornare Andrea Masiello con la conferma di Toloi e uno tra Djimsiti e Palomino, a meno che non giochi invece Kjaer davanti a Gollini. Hateboer sarà titolare a destra con Castagne o Gosens a sinistra, in mezzo invece cerca spazio Malinovskyi che potrebbe averlo in luogo di Freuler (De Roon invece dovrebbe esserci regolarmente). Alejandro Gomez agirà alle spalle di Ilicic, che sarà squalificato in campionato, e Muriel; Manchester City schierato con il 4-3-3: davanti a Ederson, vista la squalifica di Foden ci potrebbero essere Stones e Otamendi, Joao Cancelo potrebbe riprendersi la maglia a destra con Angelino schierato dall’altra parte. In mezzo al campo si va verso la conferma di Gundogan e De Bruyne, e appunto Fernandinho riprenderebbe il ruolo di playmaker a supporto del tridente offensivo, nel quale Gabriel Jesus può far tirare il fiato ad Aguero. Bernardo Silva è insidiato da Mahrez, Sterling dovrebbe comunque giocare sulla corsia mancina.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente la squadra inglese parte favorita nel pronostico di Atalanta Manchester City: l’agenzia di scommesse Snai indica in 1,53 volte la somma messa sul piatto il valore per il segno 2, che identifica la vittoria in trasferta. Il segno 1, da giocare per il successo della Dea, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,00 volte quanto investito e così anche con l’eventualità del pareggio, che come sempre viene regolata dal segno X.



