Diretta Atalanta Valencia/ Streaming video tv, la Dea sogna (Champions League)

Atalanta Valencia sarà diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver: siamo a San Siro per l’andata degli ottavi di Champions League 2019-2020, e si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 19 febbraio. La Dea vive un sogno: comunque andrà questa sarà una serata storica, perchè mai questa società era arrivata a questo punto di un torneo peraltro mai disputato prima, e si è anche permessa di prendersi la qualificazione dopo aver perso le prime tre partite (con un punto nelle prime quattro). Gian Piero Gasperini, reduce dalla vittoria sulla Roma che ha dato 6 punti di margine in chiave quarto posto, ha sempre detto che tornare a giocare la Champions League ha la priorità ma chiaramente questa sfida sarà affrontata con il massimo rispetto e provando a vincere e qualificarsi. Il Valencia da trasferta fatica, ma è stato fuori casa che si è costruito la qualificazione: battute Chelsea e Ajax per un risultato che l’anno scorso era stato mancato. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Atalanta Valencia; intanto possiamo fare una valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori e leggere insieme le probabili formazioni della partita del Giuseppe Meazza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Valencia verrà trasmessa esclusivamente per gli abbonati alla televisione satellitare, precisamente su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder, in alta definizione) e i clienti potranno seguire l’andata degli ottavi di Champions League anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go utilizzando come sempre dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VALENCIA

Atalanta Valencia potrebbe essere affrontata da Gasperini con il consueto undici, anche se in difesa scalpita Caldara che contende una maglia a Palomino e Djimsiti. Verso la conferma Gollini e Toloi, in mezzo Pasalic sembra poter essere in vantaggio su Freuler per affiancare De Roon e sulle corsie laterali cerca un posto Hateboer, che però parte dietro rispetto a Castagne e Gosens. Davanti, non si dovrebbe cambiare: Alejandro Gomez e Ilicic giocano in appoggio a Duvan Zapata, eventualmente Malinovskiy e Muriel scaldano i motori. Albert Celades dovrà fare a meno di Piccini e Gabriel Paulista, e forse di Florenzi colpito dalla varicella: dunque in difesa a fare coppia con Mangala dovrebbe tornare Diakhaby, Wass e Gayà vanno per la conferma sugli esterni mentre in porta Cillessen, non al top, potrebbe nuovamente lasciare spazio a Domenech. In mediana Kondogbia e Dani Parejo, a correre sulle fasce è possibile che siano confermati i gioiellini Ferran Torres e Soler che però devono guardarsi dall’esperienza di Cheryshev; Gameiro potrebbe giocare davanti, ma qui sembra che Celades possa puntare ancora una volta su Maxi Gomez e Gonçalo Guedes e allora per il francese potrebbe esserci la panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Atalanta Valencia l’agenzia di scommesse Snai ha sancito le sue quote, che ci parlano di una Dea largamente favorita: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 1,73 volte quanto messo sul piatto, mentre siamo ad un valore di 4,50 sul segno 2 che dovrete giocare qualora pensiate che i pipistrelli possano fare il colpo a San Siro. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,90 volte la giocata.



