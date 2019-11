Diretta Barcellona Slavia Praga/ Streaming video tv: blaugrana favoriti (Champions)

Barcellona Slavia Praga sarà diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver: si gioca alle ore 18:55 di martedì 5 novembre, ed è dunque uno dei due anticipi nella quarta giornata di Champions League 2019-2020. Siamo nel gruppo F, dove la situazione è ancora ingarbugliata: il Barcellona comanda con 7 punti ma va a caccia di certezze dopo essere caduto sul campo del Levante nell’ultima giornata della Liga, facendo un passo indietro rispetto alle recenti apparizioni. Lo Slavia Praga, che ha strappato un pareggio a San Siro – siamo infatti nel girone dell’Inter – ha sempre offerto prestazioni incoraggianti: è mancato il killer instinct come nella gara di andata contro i blaugrana, persa per quesitone di dettagli ma avendo tante occasioni per prendersi almeno un punto. Adesso dunque vedremo se Ernesto Valverde riuscirà a prendersi una vittoria che chiuderebbe i conti rispetto alla qualificazione; aspettando la diretta di Barcellona Slavia Praga possiamo valutare in maniera dettagliata le scelte dei due allenatori, leggendo le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Slavia Praga verrà trasmessa in esclusiva sulla televisione satellitare: appuntamento sul canale Sky Sport Football (numero 203 del decoder) e naturalmente tutti gli abbonati avranno la possibilità di seguire la partita di Champions League anche tramite l’applicazione Sky Go, che fornisce la diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA SLAVIA PRAGA

In Barcellona Slavia Praga dovrebbe mancare Luis Suarez: Valverde potrebbe spostare Griezmann da prima punta scegliendo invece Ousmane Dembélé (o il giovane Ansu Fati) per la corsia sinistra, con Messi ovviamente confermato dall’altra parte. A centrocampo Arthur Melo e Frenkie De Jong, nuovamente spostato sulla mezzala, dovrebbero accompagnare Sergio Busquets che torna titolare; rientrato Sergi Roberto ma Nélson Semedo appare favorito su di lui, a meno che Jordi Alba non sia costretto a dare forfait mandando così il portoghese a sinistra. Piqué e Lenglet proteggeranno ter Stegen; sarà un 4-2-3-1 il modulo di Jindrich Trpisovsky che schiera Kudela e Frydrych a protezione del portiere Kolar, mentre sugli esterni si andrà con Coufal e Boril. La cerniera mediana verrà composta ancora una volta da Husbauer e Soucek; sulla linea di trequarti cercano spazio Van Buren e Ibrahim Traoré, possibili titolari insieme a Stanciu. A questo punto Olayinka dovrebbe andare a giocare da centravanti – il suo ruolo naturale – lasciando in panchina Tecl, ma è un ballottaggio che si risolverà nelle ultime ore.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente i catalani sono nettamente favoriti dal pronostico su Barcellona Slavia Praga: l’agenzia di scommesse Snai assegna un valore di 1,21 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la loro vittoria. La differenza si evince osservando la cifra per il segno 2 – successo dei cechi – che vi permetterebbe di guadagnare ben 13,00 volte la puntata; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 6,50 volte la vostra giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA