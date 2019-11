Diretta Dinamo Zagabria Shakhtar/ Streaming video tv, gruppo C di Champions League

Dinamo Zagabria Shakhtar sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych: alle ore 21:00 di mercoledì 6 novembre il Maksimir ospita la partita valida per la quarta giornata nel gruppo C di Champions League 2019-2020. E’ una sfida che si incrocia con quella dell’Atalanta, e che potrebbe portare all’eliminazione della Dea qualora arrivasse la sconfitta contro il Manchester City, e una delle due qui in Croazia dovesse vincere. Avendo pareggiato nella gara di andata, i croati e gli ucraini sono appaiati in classifica con 4 punti; dunque questa partita è un vero e proprio spareggio per la qualificazione agli ottavi, sorprende il modo in cui la Dinamo è riuscita a demolire l’Atalanta all’esordio mettendosi in piena corsa. Sfida decisiva, perchè una vittoria dell’una o dell’altra porterebbe anche il vantaggio nella doppia sfida diretta; non ci resta allora che valutare quello che succederà nella diretta di Dinamo Zagabria Shakhtar, intanto mentre ne aspettiamo il calcio d’inizio possiamo leggere le scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Dinamo Zagabria Shakhtar verrà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, nello specifico sul canale Sky Sport 257 (a questo numero del decoder e riservata ai soli clienti del pacchetto Calcio); come sempre inoltre i clienti Sky potranno seguire questa partita di Champions League anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA SHAKHTAR

In Dinamo Zagabria Shakhtar Nenad Bjelica insiste sul 4-3-3: in porta va Livakovic che sarà coperto da due difensori centrali che dovrebbero essere Dilaver e Théophile-Catherine, mentre Stojanovic e Leovac agiranno sugli esterni. Con la difesa a cinque dentro anche Peric, al posto di un attaccante: Dani Olmo scalerebbe a fare la mezzala al fianco di Ademi – con Moro sull’altro versante – mentre nel reparto offensivo Gavranovic sarebbe supportato da Orsic e probabilmente Hajrovic, a meno che non si decida per Bruno Petkovic e dunque due centravanti di ruolo. Lo Shakhtar di Luis Castro gioca con il 4-2-3-1 e scelte fissate: Pyatov il portiere, Kryvtsov e Matvilenko davanti a lui, Bolbat o Dodò e Ismaily sulle corsie laterali con Stepanenko e Alan Patrick che ancora una volta saranno i centrali di centrocampo. Sulla trequarti verso la conferma Konoplyanka, in alternativa Kovalenko farebbe scalare Taison a sinistra mentre Marlos giocherà comunque a destra, con Junior Moraes che sarà l’attaccante.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Dinamo Zagabria Shakhtar potete utilizzare le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker vale 2,25 volte la somma messa sul piatto il segno 1, che identifica la vittoria interna dei croati. Favoriti, visto che il segno 2 per il successo ucraino vi farebbe guadagnare 3,10 volte quello che avrete deciso di investire; con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, la vincita corrisponderebbe a 3,45 volte quello che avrete puntato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA