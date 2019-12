Diretta Dortmund Slavia Praga/ Streaming video: i tedeschi devono vincere (Champions)

Dortmund Slavia Praga, diretta dall’arbitro russo Sergei Karasev, si gioca stasera alle ore 21.00 al Westfalen Stadion della città tedesca. La partita sarà seguita con grande attenzione anche dai tifosi dell’Inter, perché naturalmente Borussia Dortmund Slavia Praga avrà un grande peso sull’esito finale del girone F di Champions League. I cechi, dopo la sconfitta contro i nerazzurri di due settimane fa, sono certi dell’eliminazione e non possono più puntare nemmeno al terzo posto che vale l’Europa League, ma dopo avere pareggiato a Milano e Barcellona proveranno a completare il loro eccellente cammino in trasferta. Il Borussia Dortmund però deve vincere e sprecare l’occasione sarebbe un delitto: i tedeschi, causa scontro diretto sfavorevole con l’Inter, rischiano a dire il vero di essere eliminati anche con un successo, se i nerazzurri vinceranno contro il Barcellona. Contando sui blaugrana, tuttavia, un successo potrebbe essere decisivo, mentre in caso di pareggio l’Inter dovrebbe perdere e con un clamoroso ko il Dortmund sarebbe fuori, qualsiasi cosa succeda a Milano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Dortmund Slavia Praga sarà un’esclusiva di Sky, che trasmetterà la partita sul canale Sky Sport Football (numero 203). Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare anche la diretta streaming video garantita come al solito dal servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI DORTMUND SLAVIA PRAGA

Parlando delle probabili formazioni di Dortmund Slavia Praga, dobbiamo notare che tra i tedeschi saranno assenti Delaney e Schmelzer, mentre lo Slavia dovrà fare a meno di Hovorka. Lucien Favre dovrebbe proporre il Dortmund con il 3-4-3: Hakimi, Hummels e Piszczek nelal difesa a tre davanti a Burki; Dahoud, Brandt, Witsel e Guerreiro a centrocampo, infine nel tridente d’attacco la concorrenza è forte ma potremmo considerare leggermente favoriti Hazard, Reus e Sancho su Alcacer e Gotze. Lo Slavia Praga di Jindrich Trpisovsky giocherà per l’orgolglio con questo possibile 4-3-1-2: Kolar in porta; Coufal, Takacs, Kudela e Borel nella difesa a quattro; a centrocampo Masopust, Soucek e Sevcik, mentre Stanchi potrebbe essere il trequartista alle spalle di Olayinka e Skoda.

PRONOSTICO E QUOTE

Che cosa ci dice il pronostico di Dortmund Slavia Praga? Tedeschi logicamente favoriti secondo le quote offerte dall’agenzia Snai: il segno 1 pagherebbe appena 1,25 volte la posta in palio, mentre la quota per il segno X è pari a 6,00 e il segno 2 varrebbe addirittura 12 volte la posta in palio per chi avrà osato puntare sui cechi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA