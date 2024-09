DIRETTA GUBBIO TERNANA: EUGUBINI A PUNTEGGIO PIENO

Sabato 7 settembre 2024 alle 20,45 sarà la volta della diretta Gubbio Ternana che metterà in palio i tre punti nella terza giornata del Girone B di Serie C. Lo Stadio Pietro Barbetti verrà riempito dai tifosi di casa che stanno vivendo un inizio di stagione esaltante e sperano possa durare per tutto l’anno.

I padroni di casa, infatti, hanno collezionato due vittorie nelle prime due giornate e sono alla ricerca della terza contro una Ternana in ripresa e alla ricerca di stabilità. Gli ospiti arrivano da una vittoria per 1 a 2 in casa del Pontedera ma hanno iniziato male il loro campionato perdendo con lo stesso risultato contro il Pescara.

DIRETTA GUBBIO TERNANA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Gli abbonati a Sky possono godersi in esclusiva la Serie C compresa la diretta Gubbio Ternana sia sul televisore che in streaming con il servizio di NOW TV. In alternativa, potrete seguire il nostro live testuale che vi guiderà passo dopo passo attraverso le azioni più importanti del match.

GUBBIO TERNANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di vedere quali sono le quote di questo match, andiamo ad approfondire il discorso sulle probabili formazioni della diretta Gubbio Ternana. Taurino continua con un 3-4-3 con Tommasini, D’Ursi e Maisto in avanti e un trio formato da Rocchi, Pirrello e Tozzuolo in difesa.

Propone un più equilibrato 4-2-3-1 la Ternana di Ignazio Abate aggrappata ad un ispirato Cicerelli in gol contro il Pontedera. Ferrante, Romeo e Corradini completano l’attacco con Cianci che potrebbe essere la scelta a sorpresa di Abate.

GUBBIO TERNANA, LE QUOTE

Per completare le informazioni preliminari per seguire al meglio la diretta Gubbio Ternana è necessario approfondire anche il discorso sulle quote utilizzando le proposte della Snai. La vittoria in favore dei padroni di casa è quotata a 2,35 contro il 2 in favore della Ternana che sale a 2,80. Il pareggio X, invece, sale a 3,10 e si configura come risultato meno probabile della partita.