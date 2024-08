Diretta Italia Turchia, dove vedere la partita di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024

Il grande appuntamento con il volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 passa per la diretta Italia Turchia, prevista per per le ore 9.00, oggi 4 agosto all’Arena Paris Sud 1. Gli appassionati potranno godere ogni singolo attimo della sfida grazie alla corposa offerta tra diretta tv e streaming. La sfida delle azzurre sarà disponibile in chiaro su Eurosport 9, canale 257 di Sky.

OLIMPIADI 2024/ Quella delle varie Imane Khelif è una questione scientifica o etica? Il bivio del CIO

La diretta Italia Turchia – ultima sfida del girone C di Volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 – sarà inoltre disponibile – oltre alla diretta tv – anche in diretta streaming e il ventaglio dei canali risulta piuttosto ampio. L’appuntamento con le nostre azzurre è infatti disponibile su Dazn, Timvision e sulla piattaforma Discovery+. Insomma, non mancherà la possibilità di seguire attimo per attimo le imprese della nostra nazionale femminile di pallavolo che sogna di conquistare uno storico trionfo e, di conseguenza, l’ambita medaglia d’oro.

Diretta Live Olimpiadi 2024/ Italia: Derkack 8a nel triplo femminile! Fabbri quinto è deluso (oggi 3 agosto)

Una partita che vale più del primo posto: la diretta Italia Turchia, ultima sfida del girone C di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024

Come anticipato, la diretta Italia Turchia di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 è l’ultimo atto del girone C e che può consolidare per le nostre azzurre il primo posto in questa fase a gruppi. Un piazzamento che potrebbe spianare la strada delle campionesse di pallavolo verso un sorteggio più abbordabile e dunque mirando con maggiore determinazione alla conquista del podio. Il rendimento delle due precedenti sfide fa decisamente ben sperare: netto 3-0 sull’Olanda nel secondo match dopo il solido 3-1 rifilato alla Rep. Dominicana per l’esordio.

Diretta/ Simona Quadarella finale 800 sl video streaming Rai: quarto posto! (Olimpiadi Parigi 2024 3 agosto)

I fari sono dunque accessi sulla diretta Italia Turchia – sfida di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 – prevista per oggi, 4 agosto, presso il gerflor dell’Arena Sud 1 della capitale francese. Le azzurre di Julio Velasco dovranno dunque vedersela con le campionesse d’europa in carica ed è dunque lecito credere che sarà una sfida densa di adrenalina e spettacolo. L’obiettivo è mantenere il primato portandosi così dopo la diretta Italia Turchia ad essere la miglior testa di serie negli accoppiamenti per i quarti.