DIRETTA ITALIA OLANDA VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024: LA CARICA DI ORRO

Nuovo appuntamento ai Giochi Olimpici per la pallavolo, la Nazionale di Volley Femminile farà ritorno in campo oggi giovedì 1° agosto con la diretta Italia Olanda, dopo il successo sulla Repubblica Dominicana l’Italia tenterà di battere l’Olanda e compiere un altro passo verso i quarti di finale alle Olimpiadi Parigi 2024, la regista azzurra Alessia Orro si è espressa così prima del grande appuntamento che potrebbe proiettare le ragazze un passo più avanti verso le medaglie: “Disputare un’Olimpiade ti regala sempre grandi emozioni, per me si tratta della terza e la sto vivendo diversamente dalle altre, diciamo che in ogni Olimpiade ho provato delle sensazioni differenti, la prima quella di Rio de Janeiro era tutta una novità e si avvertiva allo stesso tempo tanta tensione ed emozione”.

DIRETTA/ Italia fioretto a squadre donne video streaming Rai: è semifinale! (Olimpiadi Parigi 2024, 1 agosto)

L’ultimo precedente tra Italia e Olanda risale alla finale terzo e quarto posto al campionato Europeo del 2023, vinta per 3-0 a Bruxelles dalle olandesi, mentre nel 2016 l’unica sfida a livello olimpico è terminata con lo stesso risultato, sempre in favore delle Arancioni.Sfide che indicano come questa sarà una partita decisamente delicata, siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta Italia Olanda.

Diretta marcia 20 km femminile Olimpiadi 2024/ Streaming Rai: vince la cinese Yang, Palmisano out (1 agosto)

DIRETTA ITALIA OLANDA VOLLEY, DOVE VEDERE LA SFIDA

Non mancheranno le opzioni per seguire l’avvincente diretta tv Italia Olanda di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove le azzurre tenteranno di strappare il pass per i quarti di finale contro le Orange. La diretta Italia Olanda nella capitale parigina sarà disponibile come sempre su Rai2 a partire dalle 17.00, ma anche su RaiSportHD, Eurosport e DAZN, oltre a Discovery che detiene i diritti totali delle Olimpiadi di Parigi 2024.

La diretta Italia Olanda inoltre sarà visibile anche in streaming utilizzando le applicazione di RaiPlay ma anche di DAZN e Discovery, insomma non mancheranno le opzioni per godere lo spettacolo nel migliore dei modi, con le ragazze che sognano di regalarci una medaglia che sarebbe storica.

Calciomercato Napoli/ Osimhen non vuole il Chelsea: Lukaku vicino all'Aston Villa (1 agosto 2024)