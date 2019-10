Diretta Juventus Bayer Leverkusen/ Streaming video Canale 5: carta Ramsey (Champions)

Juventus Bayer Leverkusen, diretta dall’arbitro scozzese William Collum, si gioca alle ore 21.00. Appuntamento per la seconda giornata del gruppo D della Champions League 2019-2020 naturalmente all’Allianz Stadium. Juventus Bayer Leverkusen è una partita da vincere per i bianconeri di Maurizio Sarri per mettere in discesa il cammino in Champions League, cominciato con un pareggio a Madrid. Adesso arriva l’impegno casalingo contro i tedeschi che hanno perso in casa a sorpresa contro la Lokomotiv Mosca e dunque vedono già la strada in salita anche solo per il terzo posto. La Juventus però non può fare passi falsi stasera: bisogna vincere per fare un importante passo avanti verso la qualificazione agli ottavi e poi pensare più serenamente alla grande sfida di campionato contro l’Inter, sfruttando anche il giorno in più di riposo che i bianconeri avranno prima del derby d’Italia rispetto ai nerazzurri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Bayer Leverkusen sarà doppia: questa infatti sarà la partita trasmessa in chiaro da Canale 5 e dunque anche in diretta streaming video tramite Mediaset Play, oltre che da Sky sul canale Sky Sport Uno (il numero 201) e in streaming tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN

Nelle probabili formazioni di Juventus Bayer Leverkusen, Maurizio Sarri dovrebbe affidarsi ancora al trequartista, cioè Ramsey, alle spalle di Cristiano Ronaldo e Higuain, che dovrebbe mandare in panchina Dybala. A centrocampo Khedira e Pjanic dovrebbero essere affiancati da Matuidi, che torna a fare la mezzala dal momento che Alex Sandro torna a disposizione. Dall’altra parte ecco invece la conferma per Cuadrado, anche perché Danilo è ancora indisponibile; in mezzo la coppia Bonucci-De Ligt, con Szczesny alle loro spalle. Sul fronte tedesco, Peter Bosz dovrebbe proporre il 4-2-3-1 con Havertz, il nuovo arrivato Amiri e Demirbay sulla trequarti, alle spalle di Volland che agirà come centravanti. In mezzo al campo la coppia formata da Aranguiz e Baumgartlinger, mentre in difesa Sven Bender e Tah formeranno la coppia davanti al portiere Hradecky. A destra Lars Bander, sull’altra fascia dovrebbe esserci Wendell oppure Sinkgraven.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Juventus Bayer Leverkusen, secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. I bianconeri sono nettamente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,50; si sale poi a 4,25 in caso di segno X e fino a 6,75 per chi avrà creduto nel segno 2 in caso di un successo tedesco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA