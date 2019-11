Diretta Lione Benfica/ Streaming video tv: sorpasso lusitano? (Champions League)

Lione Benfica, partita diretta dall’arbitro olandese Bjorn Kuipers, si gioca alle ore 21:00 di martedì 5 novembre: nel gruppo G di Champions League 2019-2020 la lotta è apertissima e, giunti alla quarta giornata, tutte le squadre coinvolte possono ancora qualificarsi agli ottavi. Il Benfica infatti ha vinto la sfida di andata rimettendosi in corsa: adesso ha un solo punto da recuperare a Lione e Zenit, e anche un pareggio gli darebbe la possibilità di fare il colpo grosso. Tempi duri per Rudi Garcia, subentrato in corsa sulla panchina di un Olympique partito davvero male in stagione; la vittoria di Tolosa, maturata sabato, potrebbe però aver sbloccato una squadra che in Champions League è sempre riuscita a farsi valere, e che era partita bene anche in questo gruppo G. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Lione Benfica; nel frattempo possiamo fare una valutazione più approfondita sulle scelte dei due allenatori, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lione Benfica non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese, non essendo una delle gare scelte; tuttavia gli abbonati alla televisione satellitare potranno rivolgersi al canale Sky Sport Collection (numero 206 del decoder) per assistere a Diretta Gol Champions League, che fornisce in tempo reale i gol e le azioni salienti delle partite che si giocano in contemporanea. La trasmissione è disponibile anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE BENFICA

In Lione Benfica Rudi Garcia potrebbe dover fare a meno di Terrier e Marçal: già fuori dai giochi in campionato, questi due giocatori porterebbero alla conferma di quasi tutta la squadra di Tolosa. In porta Anthony Lopes, con Denayer e Andersen davanti a lui; a destra si rivede Tete, a sinistra Youssouf Koné mentre Marcelo potrebbe comunque giocare al centro, al posto dell’ex Sampdoria. Thiago Mendes e Tousart saranno i due mediani, con Aouar e Cornet che agiranno sulle fasce partendo dal centrocampo; davanti ci sono Moussa Dembélé e Depay, solo panchina per Bertrand Traoré. Bruno Lage utilizza un modulo speculare nel quale Vlachodimos viene protetto da Ruben Dias e Ferro, o Jardel; i terzini dovrebbero essere André Almeida e Grimaldo, si cambia a centrocampo con Gedson Fernandes pronto a riprendersi la maglia per fare reparto con Florentino (o Gabriel) mentre Pizzi e Cervi percorreranno le fasce, dando supporto ai due attaccanti che potrebbero essere Seferovic e Carlos Vinicius. Spera in un posto anche Taarabt, che può giocare da laterale o anche in mezzo al campo.

QUOTE E PRONOSTICO

Nel pronostico di Lione Benfica, tracciato dall’agenzia di scommesse Snai, la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 2,00 volte la puntata contro il valore di 3,65 che è stato assegnato all’eventualità del successo portoghese (segno 2). Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita praticamente identica perchè vi farebbe guadagnare 3,60 volte quello che avrete puntato con questo bookmaker.



