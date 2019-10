Diretta Lipsia Lione/ Streaming video e tv: tedeschi favoriti (Champions League)

Lipsia Lione, partita che viene diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 2 ottobre per la seconda giornata nel gruppo G di Champions League 2019-2020. Nel momento del sorteggio questo girone era stato segnalato come quello più abbordabile; significa però che tutte le squadre che vi partecipano hanno eguali possibilità di volare agli ottavi di finale, il che aumenta il grado di rischio gara per gara. Il Lipsia ha già sparigliato le carte con la vittoria sul campo del Benfica, ma nel fine settimana ha conosciuto il primo ko in Bundesliga perdendo a domicilio contro lo Schalke 04, dunque va a caccia di riscatto. Il Lione invece ha un punto che è frutto del pareggio interno contro lo Zenit, certo non il risultato sperato all’esordio; adesso i francesi, che in Europa hanno sempre dimostrato di poter fare tanta strada, hanno bisogno di un successo esterno per non doversi trovare a inseguire. Vediamo dunque, mentre aspettiamo che prenda il via la diretta di Lipsia Lione, in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco nell’analisi approfondita delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lipsia Lione sarà disponibile soltanto per chi abbia sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky (la sfida infatti è trasmessa su tali canali) e in assenza di un televisore come sempre sarà possibile assistere alla partita di Champions League anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA LIONE

Lipsia Lione viene affrontata da Julian Nagelsmann con il 4-4-2: Sabitzer e Forsberg sono due esterni tattici che possono stringere la loro posizione e creare densità in mezzo insieme a Laimer e Demme, mentre i terzini Mukiele e Halstenberg potranno percorrere tutta la fascia. Davanti al portiere Gulacsi giocheranno Orban e Ibrahima Konaté; a comporre il tandem offensivo come sempre saranno Timo Werner, doppietta decisiva al Da Luz, e Yussuf Poulsen che compone con il tedesco una coppia ormai molto affiatata. Sarà 4-2-3-1 per il Lione di Sylvinho: in porta Anthony Lopes, davanti a lui Marcelo e Denayer con due terzini che saranno Dubois e Youssouf Koné. In mediana Thiago Mendes sarà affiancato a Tousart; sulla trequarti Bertrand Traoré e Depay agiranno come laterali pronti ad affiancare la prima punta Moussa Dembélé, possibile conferma per Reine-Adélaide da trequartista anche se Cornet potrebbe avere un posto dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha sancito per Lipsia Lione ci dicono che la squadra tedesca è favorita: la sua vittoria interna è regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,65 volte la cifra investita, mentre per il successo esterno dei transalpini arriviamo già ad un valore corrispondente a 4,75 volte quello che avrete deciso di mettere su piatto. Quota molto simile a quella che è posta sull’ipotesi del pareggio, per la quale dovrete scommettere sul segno X: in questo caso andreste a guadagnare una somma pari a 4,25 volte la puntata.



