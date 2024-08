DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: PER TUTTI I GUSTI

Sarà una giornata piena di impegni: la diretta live Olimpiadi Parigi 2024 inizia alle 7:30 con la 10 km nuoto di fondo maschile, che vedrà tra i protagonisti gli azzurri Paltrineri e Acereza. e terminerà con la consueta carrellata degli incontri di pugilato valevoli per le medaglie.

Nel mezzo parecchie altre discipline tra cui la finale per la medaglia d’oro di calcio maschile tra Francia e Spagna così come la coinvolgente gara a medaglia dell’arrampicata sportiva uomini, specialità Boulder e lead. Per gli amanti del tennis tavolo, alle 15:00 scendono in campo le squadre maschili di Cina e Svezia per l’oro.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: KHELIF PER L’ORO NEL PUGILATO

La diretta live Olimpiadi di Parigi 2024 vedrà anche molte altre gare. Per esempio la finale di trampolino 3 metri donne con la nostra Pellacani, il bronzo della pallavolo maschile in palio tra Italia e USA e poi ancora la finale di ciclismo su pista Madison con diverse squadre a darsi battaglia.

Poteva esserci l’Italia e invece a giocarsi un posto in finale di pallanuoto maschile alle ore 19:35 sarà l’Ungheria contro la Croazia. Spostandosi dall’acqua alla terraferma, ecco l’hockey femminile con Olanda e Cina contrapposte.

Gli occhi di tutto il mondo saranno sull’incontro di pugilato 66 kg donne tra Liu Yang e Imane Khelif, pugile che ha raccolto parecchie critiche dopo il caso scoppiato a seguito del ritiro dopo qualche secondo di gara da parte dell’italiana Carini.