Diretta Liverpool Genk/ Streaming video tv: goleada dei Reds? (Champions League)

Liverpool Genk sarà diretta dall’arbitro slovacco Ivan Kruzliak, e si gioca alle ore 21:00 di martedì 5 novembre: ad Anfield i Reds vanno a caccia di un’altra goleada nel gruppo E di Champions League 2019-2020, e sperano di chiudere i conti in termini di qualificazione agli ottavi. Qualora il Napoli dovesse battere il Salisburgo sarebbe fatta: basterebbe un punto nelle ultime due partite, ma ovviamente i campioni in carica – che sabato hanno centrato un’incredibile vittoria sul campo dell’Aston Villa – cercheranno anche di prendersi il primo posto nel girone, e in questo senso dovranno battere i partenopei per poi fare lo stesso contro gli austriaci, eventualmente. Il Genk ha ancora speranze di finire se non altro in Europa League, e dunque questa partita di Anfield rappresenta comunque una buona occasione; non ci resta allora che aspettare la diretta di Liverpool Genk, e nel frattempo analizzare in maniera più dettagliata i dubbi e le certezze dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Genk verrà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, nello specifico sul canale Sky Sport Football (numero 203 del decoder); come sempre inoltre i clienti Sky potranno seguire questa partita di Champions League anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL GENK

Ancora senza Matip, Jurgen Klopp potrebbe sostituire Lovren con Joe Gomez per affiancare Van Dijk in Liverpool Genk; i terzini ovviamente saranno Alexander-Arnold e Robertson con Alisson a difendere i pali. Torna Fabinho tra i titolari a centrocampo; dovrebbe rimanere fuori Lallana, uno tra Henderson e Wijnaldum si prepara eventualmente a lasciare spazio a Milner o Naby Keita, che potrebbero giocare entrambi. Cerca un posto Origi nel tridente offensivo dove Salah, Roberto Firmino e Sadio Mané (decisivo a Birmingham) partono comunque favoriti. Il Genk di Felice Mazzu gioca con un 4-4-2: Cuesta e Lucumi davanti al portiere Coucke, Maehle e Wouters saranno i due terzini di spinta che daranno una mano ai laterali che partono dal centrocampo, e che dovrebbero essere il giapponese Ito e Ndongala. In mediana il giovane Berge farà coppia con Hrosovsky come succede sempre, davanti torna titolare capitan Samatta che dovrebbe comporre la coppia con Onuachu, favorito su Odey.

QUOTE E PRONOSTICO

Reds favoriti in maniera clamorosa secondo il pronostico su Liverpool Genk: l’agenzia di scommesse Snai ci dice infatti che il segno 1 per la vittoria interna vi permetterebbe di guadagnare appena 1,08 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre per il successo dei belgi il valore è addirittura di 25,00 volte la puntata sul segno 2. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 11,00 volte quanto giocato con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA