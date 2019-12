Diretta Napoli Genk/ Streaming video: basta il pari per gli ottavi (Champions League)

Napoli Genk, che sarà diretta dall’arbitro turco Cuneyt Cakir, va in scena alle ore 18:55 di martedì 10 dicembre: partita da dentro o fuori per i partenopei che, nell’ultimo turno del gruppo E di Champions League 2019-2020, sono comunque vicini alla qualificazione agli ottavi. Superare il turno permetterebbe forse di uscire dalla crisi: nove gare senza vincere, una classifica assolutamente deficitaria in campionato e un clima teso che si percepisce anche nelle piccole cose. Per avanzare in Europa serve vincere o pareggiare, contro un avversario che ha raccolto il suo unico punto proprio contro la banda di Carlo Ancelotti, nella partita di andata che gli azzurri avevano comunque dominato; in caso contrario, ovvero una sconfitta interna, il Salisburgo dovrà mancare il successo contro il Liverpool. Dunque ci sono buone possibilità, ma staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Napoli Genk; nel frattempo possiamo valutare le scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni attese qui allo stadio San Paolo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Genk sarà trasmessa da Sky Sport Uno, canale 201 del decoder di Sky: l’appuntamento con la partita di Champions League è dunque un’esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno eventualmente attivare l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) per il servizio di diretta streaming video, naturalmente potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENK

Buone notizie per Ancelotti in vista di Napoli Genk: Allan e Milik potrebbero giocare, anche se il dubbio riguarda l’eventualità di vederli in campo in una partita abbordabile quando potrebbero riposare per i prossimi impegni. Con loro due in campo comunque a centrocampo ci sarebbe spazio per Fabian Ruiz e Zielinski sulle mezzali, mentre nel tridente offensivo sarebbe ballottaggio tra Callejon, Lorenzo Insigne e Lozano per la terza maglia, considerando titolare Mertens. In caso contrario, pronto Elmas per la mediana ma va detto che Ancelotti potrebbe confermare il 4-4-2; in ogni caso in difesa Manolas-Koulibaly davanti al portiere Meret, con Di Lorenzo e Mario Rui a correre sulle fasce. Nel Genk si è fermato Cuesta, che all’ultimo non è stato convocato: dunque in difesa dovremmo vedere, davanti al portiere Coucke, Borges che completerà il reparto con i confermati Dewaest e Lucumì. In mediana Berge, presumibilmente all’ultima europea con i belgi (dovrebbe partire a gennaio) farà coppia con Hrosovsky lasciando a Maehle e De Norre il compito di presidiare gli esterni, davanti a questi due giocatori ci saranno Ito e Painstil che supporteranno l’operato della prima punta Samatta.

QUOTE E PRONOSTICO

Partenopei clamorosamente favoriti nel pronostico di Napoli Genk: secondo l’agenzia di scommesse Snai infatti il segno 1 che identifica la vittoria interna vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,16 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, contro il valore di 7,75 volte la puntata che accompagna il segno 2 per il successo dei belgi. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 16,00 volte quello che avrete giocato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA