Diretta Psg Bruges/ Streaming video tv: altra goleada francese? (Champions League)

Psg Bruges, partita diretta dall’arbitro scozzese Bobby Madden e in programma mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 21.00 presso il Parco dei Principi di Parigi, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2019-2020. Francesi a un passo dalla conquista della qualificazione agli ottavi di finale, con il primo posto nel girone A già ipotecato. Il Psg è infatti l’unica squadra ancora a punteggio pieno nel raggruppamento, con 9 punti rispetto ai 4 del Real Madrid (nettamente battuto al Parco dei Principi) che è secondo e ai 2 dei belgi che dovranno guardarsi dal Galatasaray anche nella corsa al terzo posto che vale la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Europa League. Nei rispettivi campionati però il Bruges è reduce da un 3-0 al Kotrijk che ha portato i nerazzurri a +6 dallo Standard Liegi secondo, mentre il Psg è caduto a sorpresa in casa del Dijon, restando comunque primo nella Ligue 1 francese a +7 dall’Angers secondo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Psg Bruges sarà disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, con Sky che trasmetterà sul canale numero 205, Sky Sport Collection, highlights ed azioni salienti in tempo reale del match in “Diretta Goal Champions League”, che sarà visibile anche in diretta streaming video via internet, sempre per gli abbonati Sky, collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it oppure con smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone scaricando l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PARIS SAINT GERMAIN BRUGES

Diamo allora un rapido sguardo alle probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Psg Bruges, mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 21.00 presso il Parco dei Principi di Parigi, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Il Paris Saint Germain allenato dal tedesco Tuchel sarà schierato con un 4-3-3: Navas; Dagba, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Verratti, Gueye, Paredes; Mbappé, Icardi, Di María. Risponderà con un 3-5-2 il Bruges allenato dal belga Clement: Mignolet; Sobol, Deli, Mitrović, Kossounou; Diatta, Vanaken, Rits, Schrijvers; Bonaventure, Tau.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Paris Saint Germain Bruges, l’agenzia di scommesse Snai indica la squadra di casa come favorita. Vittoria interna quotata 1.15, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 8.00 mentre la possibilità del successo in trasferta viene offerta a una quota di 19.00. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso del match, over 2.5 quotato 1.35, under 2.5 proposto a una quota 3.20.



