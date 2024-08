Alle ore 10:00 di oggi venerdì 2 agosto si gioca in diretta Ranghieri/Carambula Grimalt M./Grimalt E., partita valida per il beach volley alle Olimpiadi Parigi 2024: tornano dunque a giocare i nostri Alex Ranghieri e Adrian Carmbula, dopo la sconfitta rimediata contro la coppia Mol/Sorum, in un incontro purtroppo a senso unico che ha confermato le grandi ambizioni del duo norvegese e l’impotenza degli atleti azzurri. Malgrado la sconfitta, gli appassionati di beach volley sperano in un riscatto nella diretta Ranghieri/Carambula Grimalt M./Grimalt E.

D’altronde è ancora possibile qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta e quella di oggi rappresenta a tutti gli effetti l’ultima chiamata. Non sarà facile ma oggi gli azzurri faranno il massimo per conquistare l’accesso agli ottavi di finale contro i cugini cileni Grimalt.

COME VEDERE LA DIRETTA RANGHIERI/CARAMBULA GRIMALT M./GRIMALT E. IN STREAMING VIDEO TV

Non mancheranno le possibilità di seguire l’avvincente cammino di Ranghieri/Carambula Grimalt M./Grimalt E. alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove gli azzurri tenteranno di strappare il pass qualificazione. La diretta dovrebbe essere disponibile su RaiSportHD, Eurosport e DAZN, oltre a Discovery che detiene i diritti totali delle Olimpiadi di Parigi 2024.

La diretta Ranghieri/Carambula Grimalt M./Grimalt E. sarà visibile anche in streaming utilizzando le applicazioni di RaiPlay ma anche di DAZN e Discovery, insomma non mancheranno le opzioni per godere lo spettacolo nel migliore dei modi.

DIRETTA RANGHIERI/CARAMBULA GRIMALT M./GRIMALT E. BEACH VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024

Manca sempre meno alla diretta di Ranghieri/Carambula Grimalt M./Grimalt E. partita che offre ancora uno spiraglio alla coppia azzurra alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una competizione che la coppia vuole giocarsi al meglio delle proprie possibilità, cancellando innanzitutto l’ultima sconfitta contro i norvegesi. Una sconfitta che ha lasciato il segno, ma che non ha scalfito la voglia di Ranghieri/Carambula di cercare a tutti i costi un riscatto.

“Loro sono stati bravi a disputare la loro partita ma noi ci abbiamo messo del nostro, ci siamo messi in difficoltà da soli; stasera abbiamo reso difficili anche le cose più semplici. Loro sono stati bravi, noi no”, ha detto Carambula dopo l’ultima partita. “Ora ci attende l’ultima importante partita di venerdì (oggi, 2 agosto; ndr)con il Cile; sarà importante fare bene per la nostra qualificazione”, le parole dell’altro giocatore azzurro. Ultima chiamata dunque, la diretta Ranghieri/Carambula Grimalt M./Grimalt E. sta per cominciare.