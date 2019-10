Diretta Real Madrid Bruges/ Streaming video tv: blancos favoriti (Champions League)

Real Madrid Bruges, che sarà diretta dall’arbitro bulgaro Georgi Kabakov, si gioca alle ore 18:55 di martedì 1 ottobre ed è dunque uno dei due anticipi nella seconda giornata della Champions League 2019-2020. Siamo nel gruppo A, e per i blancos la situazione è già complessa: la squadra di Zinedine Zidane ha perso nettamente all’esordio, battuta 3-0 dal Psg, e dunque non ha altro risultato a disposizione se non la vittoria per rimanere in corsa anche e soprattutto per il primo posto, che dovrà poi eventualmente giocarsi nella sfida diretta del Bernabeu contro i transalpini. Per quanto riguarda il Bruges, nella prima partita è arrivato uno 0-0 interno contro il Galatasaray; realisticamente l’obiettivo dei belgi è quello di ottenere la terza posizione e continuare così in Europa League, questo però salvo sorprese che naturalmente potrebbero passare da un’incredibile vittoria nella capitale spagnola. Mettiamoci dunque in attesa delle probabili formazioni di Real Madrid Bruges; nel frattempo possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo le probabili formazioni di Real Madrid Bruges.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BRUGES

Problemi a sinistra per Zidane, che in Real Madrid Bruges non ha a disposizione Ferland Mendy e rischia di dover rinunciare a Marcelo: con il brasiliano fuori dai giochi sarà Nacho a giocare sulla corsia mancina, mentre al centro della difesa restano a disposizione Varane e Sergio Ramos che proteggeranno il portiere Courtois. A centrocampo Modric dovrebbe finalmente riprendersi il posto da titolare sul centrosinistra, con Kroos sull’altro versante e Casemiro che come sempre sarà il perno in mezzo allo schieramento; Bale e Eden Hazard giocheranno dal primo minuto in appoggio a Benzema, ma scalpita anche Jovic che spera di avere una possibilità. Il Bruges di Philippe Clement gioca con un 3-5-2 nel quale mancherà Matej Mitrovic: dentro allora Mechele a completare la difesa con Clinton Mata e Deli davanti all’ex Liverpool Mignolet, poi Diatta e Ricca saranno i laterali che avanzeranno sulla linea dei centrocampisti appoggiando Vanaken (mezzala goleador) e Rits che a loro volta dovranno supportare la regia di Vormer. Davanti Dennis e Okereke partono favoriti ma occhio a Schrijvers, che potrebbe rientrare in corsa.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Real Madrid Bruges indicano nei blancos i chiari favoriti per la vittoria: questa ipotesi è regolata dal segno 1 e vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,27 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita di 6,00 volte la puntata mentre con il successo esterno dei belgi (segno 2) l’ammontare del guadagno corrisponderebbe a ben 10,00 volte la cifra che avrete deciso di investire con questo bookmaker.



