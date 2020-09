Risultati Champions League/ Diretta gol live score, ritorno playoff 30 settembre

I risultati Champions League saranno protagonisti anche stasera, infatti oggi si giocheranno le ultime tre partite di ritorno dei playoff, che emetteranno verdetti molto importanti dal momento che ci completerà definitivamente il quadro delle squadre che prenderanno parte alla fase a gironi. Come è prassi da quando c’è stata l’ultima riforma del format, in Champions League ci sono 26 compagini già qualificate fin dal termine della passata stagione, dal Bayern campione in carica a tante altre formazioni comprese le nostre quattro italiane Juventus, Inter, Atalanta e Lazio (in ordine di classifica della scorsa Serie A). In questo 2020 stravolto dalla pandemia di Coronavirus, i playoff sono l’unico turno della fase preliminare della Champions League 2020-2021 rimasto con la formula dell’andata e ritorno, di conseguenza questo è proprio il momento dei verdetti. Le partite che questa sera completeranno il quadro dei risultati Champions League per il ritorno dei playoff saranno Midtjylland Slavia Praga, Paok Salonicco Krasnodar e Salisburgo Maccabi Tel Aviv, tutte e tre con fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di stasera, mercoledì 30 settembre 2020.

IL CALENDARIO DELLA CHAMPIONS LEAGUE

In serata dunque scopriremo i risultati Champions League di queste ultime partite dei playoff che chiuderanno definitivamente i turni preliminari estivi, che in questa stagione evidentemente hanno “invaso” anche la prima parte dell’autunno. Già nei preliminari le partite di Champions League vengono suddivise fra il martedì e il mercoledì: in epoca di Coronavirus, con l’esigenza di recuperare il tempo perso ecco che i primi tre turni preliminari cioè il primo e il secondo disputati in agosto e il terzo a metà settembre, prevedevano la formula della partita secca, necessaria per non intasare ulteriormente un calendario già costretto in tempi strettissimi. Fanno eccezione i playoff, in programma con partite d’andata e ritorno. Stasera l’elenco delle partecipanti alla fase a gironi della Champions League 2020-2021 sarà completo e domani, giovedì 1° ottobre ad Atene, ci sarà il sorteggio dei gironi. Diamo allora uno sguardo già al calendario di questa prossima fase della Champions League, che vedrà le sue sei giornate molto più compatte del solito, per terminare comunque come sempre entro Natale: si giocherà di conseguenza il 20-21 ottobre, 27-28 ottobre, 3-4 novembre, 24-25 novembre, 1-2 dicembre, 8-9 dicembre.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO PLAYOFF

Ore 21.00

Midtjylland Slavia Praga

Paok Salonicco Krasnodar

Salisburgo Maccabi Tel Aviv



