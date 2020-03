Diretta Valencia Atalanta/ Streaming video Canale 5: per i quarti (Champions League)

Valencia Atalanta, che sarà diretta dal rumeno Ovidiu Hategan, martedì 10 marzo 2020 alle ore 21.00 presso l’Estadio Mestalla di Valencia, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019-2020. E’ il momento della verità per l’Atalanta, costretta a giocare a porte chiuse una sfida che potrebbe aprirle le porte della storia. Quella di Bergamo è una delle province in Italia più duramente colpite dall’emergenza Coronavirus, ma un approdo della Dea tra le prime otto d’Europa sarebbe un regalo importante per tutta la città. L’Atalanta riparte dal 4-1 dell’andata, forse la più roboante prestazione nella storia europea degli orobici, ma il Valencia cerca un’impresa anche se non potrà fare affidamento sul ruggito del Mestalla. In campionato la squadra di Celades è scivolata al settimo posto dopo l’ultimo pareggio contro l’Alaves, ma resta comunque a -4 dal Getafe quarto in zona Champions. L’Atalanta è reduce da 4 vittorie consecutive in impegni ufficiali, ultimo match disputato il clamoroso 1-7 in casa del Lecce dello scorso 1 marzo, con la Serie A che non potrà riprendere almeno fino ai primi di aprile.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire in diretta tv Valencia Atalanta ci si potrà collegare sul digitale terrestre in chiaro su Canale 5, che come ogni settimana trasmetterà una delle sfide di Champions League. Ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito play.mediaset.it tramite pc oppure utilizzando l’applicazione Mediaset Play con una smart tv o mediante dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA ATALANTA

Queste le probabili formazioni che dovrebbero essere chiamate a scendere in campo in Valencia Atalanta, martedì 10 marzo 2020 alle ore 21.00 presso l’Estadio Mestalla di Valencia. I padroni di casa del Valencia, allenati da Albert Celades, scenderanno in campo scegliendo come modulo un 4-4-2 e questo undici titolare: Domènech; Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà; Ferran Torres, Kondogbia, Parejo, Soler; Guedes, Rodrigo. Risponderà l’Atalanta con questa formazione schierata dal tecnico Gian Piero Gasperini con un 3-4-2-1 scelto come modulo di partenza: Gollini; de Roon, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai offre a una quota di 2.80 l’eventuale successo interno, il pareggio a una quota di 3.80 e l’eventuale successo in trasferta a una quota di 2.30. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, quota di 1.60 per quanto concerne l’over 2.5, mentre all’under 2.5 viene riservata una quota di 2.20.



