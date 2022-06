Eletti Taranto 2022, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE TARANTO: RISULTATI ELEZIONI 2022

La vittoria di Rinaldo Melucci era nell’aria, ma i risultati alle Elezioni Comunali 2022 a Taranto del candidato di Pd e M5s è andato oltre le previsioni. Ha vinto al primo turno, confermandosi sindaco per il secondo mandato, con un consenso del 60,63%. Ha trionfato a capo della coalizione Ecosistema Taranto (11 liste tra cui Pd, M5s, Verdi, Psi-Pri e civiche), dopo la fine anticipata della sua amministrazione a causa delle dimissioni di 17 consiglieri. Con la vittoria al primo turno è possibile conoscere già i numeri esatti dei seggi eletti a Taranto, con le relative preferenze e le ipotesi sui prossimi consiglieri eletti che andranno a formare il nuovo Consiglio Comunale di Taranto.

Ipotesi, appunto, perché è necessaria la conferma della Prefettura che, tra eventuali ritiri e ricorsi, provvederà a rendere ufficiale la composizione del Consiglio Comunale di Taranto. Melucci ha ottenuto 20 sui 29 disponibili. I restanti all’opposizione, quindi al centrodestra. I 20 seggi a sostegno del sindaco uscente e confermato sono così distribuiti: 7 Pd, 2 per Taranto Crea, Con Taranto, Taranto 2030, Più centrosinistra, uno a testa per Taranto Mediterranea, M5s, Taranto Popolare, Europa Verde, Socialisti Repubblicani. Per quanto riguarda i seggi che verrebbero assegnati al centrodestra, 4 a Patto Popolare, 2 a Fratelli d’Italia e uno a testa a Forza Italia, Patto per Taranto e Prima l’Italia.

CONSIGLIERI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI TARANTO 2022: I POSSIBILI NOMI

In attesa di avere in via ufficiale i nuovi eletti del Consiglio Comunale di Taranto, possiamo analizzare le preferenze ottenute dalle singole liste per farci un’idea dei candidati consiglieri che attualmente possono ritenere di avere ottime possibilità di essere eletti a Taranto e per i prossimi cinque anni, tra chi farà parte della maggioranza e chi invece dell’opposizione. I risultati delle Elezioni Comunali 2022 di Taranto hanno registrato quasi un plebiscito per Rinaldo Melucci, mentre i rivali, secondo la prima ripartizione del Ministero dell’Interno, entreranno in Consiglio Comunale. Ci riferiamo a Luigi Abbate e Massimo Battista, oltre a Vincenzo Musillo detto Walter. Di seguito vi riportiamo la possibile ripartizione del nuovo Consiglio comunale, con i nuovi consiglieri eletti a Taranto in virtù dei voti raccolti con le rispettive liste, pur restando in attesa dell’ufficialità delle prossime settimane.

– 7 per il PD: Di Gregorio, Lonoce, Liviano, Azzaro, Viggiano, Mignolo, Papa;

– 2 per Taranto Crea: Fiusco e Manzulli;

– 2 per Con Taranto: Bitetti e Fornaro;

– 2 per Taranto 2030: Tribbia e Lussoso;

– 2 per Più centrosinistra: Pittaccio e Lomuzio;

– 1 per Taranto Mediterranea: Patano;

– 1 per Movimento 5 Stelle: Luppino;

– 1 per Taranto Popolare: Mazzariello;

– 1 per Europa Verde: Marti;

– 1 per Socialisti Repubblicani: Castronovi.

Opposizione con Vincenzo Musillo, Luigi Abbate e Massimo Battista consiglieri eletti

– 4 per Patto Popolare: Stellato, Casula, Festinante, Cosa;

– 2 per Fratelli d’Italia: Vietri, Toscano;

– 1 per Forza Italia: Di Cuia;

– 1 per Patto per Taranto: Brisci;

– 1 per Prima l’Italia: Battista.

