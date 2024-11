Con l’apertura delle doppie Elezioni Regionali in Umbria ed Emilia-Romagna – proprio nella giornata di oggi, domenica 17 novembre 2024 – moltissimi elettori si chiederanno quando prenderanno il via gli scrutini con i quali potremo conoscere tutti i risultati e i nomi del nuovo governatore e di tutti gli eletti (tra maggioranza ed opposizione) che sono riusciti a conquistare un seggio nei rispettivi Consigli regionali: si tratta – poi entreremo nel dettaglio – di un lungo viaggio che si concluderà solamente nel tardo pomeriggio di domani – lunedì 18 – con la chiusura delle urne e l’inizio dei riconteggi di schede e voti.

Partendo dal principio, è importante ricordare gli orari in cui gli elettori emiliani ed umbri potranno esprimere la loro preferenze per le Elezioni Regionali: le urne – infatti – saranno aperte oggi, domenica 17 novembre 2024 – dalle ore 7 del mattino fino alle 23 di sera e poi nuovamente domani, lunedì 18, dalle 7 alle 15; momento in cui si passerà alla seconda (e certamente più importante, oltre che conclusiva) fase elettore durante la quale si definiranno brevemente i compiti dei vari commissari elettorali e inizierà a conteggiare le schede.

QUANDO CI SARÀ LO SPOGLIO DELLE ELEZIONI REGIONALI IN UMBRIA ED EMILIA ROMAGNA 2024: TUTTI I DATI IN ATTESA DEI RISULTATI

Tornando – ora – al punto di partenza di questo articolo, dare una risposta al preciso momento in cui inizierà lo spoglio delle schede delle Regionali in Umbria ed Emilia Romagna non è affatto semplice dato che in gioco ci sono molte variabili che potrebbero tardare le operazioni; ma in linea di massima possiamo supporre che tutto inizierà una manciata di minuti dopo la chiusura delle urne elettorali nella giornata di domani, lunedì 18 novembre 2024.

Lo spoglio – anche in base alla regione, alle circoscrizioni e ai singoli seggi elettorali – durerà diverse ore nel corso di pomeriggio di lunedì e possiamo immaginare che entro la mattinata di martedì saranno resi noti tutti i risultati; fermo restando che fin dei primi momenti inizieranno ad uscire i consueti sondaggi ed exit poll che potrebbero darci un risultato concreto ed attendibile già dopo la prima metà delle operazioni di spoglio nel caso in cui un candidato sia riuscito a conquistare più del 50% dei voti.

