Ennio De Giorgi chi è, autore scelto allo Scientifico Maturità 2024/ Seconda Prova: un genio della matematica

E’ stata resa pubblica la traccia scelta per la seconda prova della maturità 2024 del liceo scientifico, il classico problema di matematica. Le due funzioni prevedono al loro interno delle citazioni di due matematici famosi fra cui Ennio De Giorgi: chi è costui? Andiamo a scoprirlo assieme ripercorrendo brevemente la sua luminosa carriera. Salentino doc, nato a Lecce l’8 febbraio del 1928, è uno dei più illustri matematici italiani.

Nipote di Cosimo De Giorgi, considerato uno dei migliori medici a cavallo fra l’800 e il ‘900 in Italia, rimase subito orfano di padre, visto che lo perse quando aveva appena due anni. Iniziò gli studi presso il liceo classico Giuseppe Palmieri di Lecce, ottenendo il diploma subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1946. Uscito dal liceo decise di intraprendere la carriera di ingegnere, trasferendosi in quel di Roma. Un percorso che però duro poco, visto che l’anno seguente si iscrisse al corso di laurea in matematica presso lo stesso ateneo capitolino, incoraggiato da Mauro Picone.

ENNIO DE GIORGI CHI È, AUTORE SCELTO SCIENTIFICO MATURITÀ 2024: IL SUO PERCORSO DI STUDI

Si laureò così nel 1950, e nel 1951 ottenne anche una borsa di studio presso l’Istituto per le applicazioni del calcolo (IAC), conoscendo durante quel periodo Renato Caccioppoli, e divenendo poi assistente del sopracitato Picone presso l’Istituto di Matematica dell’università.

Il salto di qualità nel mondo dei matematici arrivò pochi anni dopo, precisamente nel 1957, quando risolse il 19esimo problema di Hilbert (il famoso quesito che venne in seguito risolto anche da John Nash, interpretato magistralmente da Russel Crowe nel film A Beautiful Mind): fu un successo straordinario quello di Ennio De Giorgi visto che nessuno fino ad allora era riuscito a risolverlo. Nel 1958 gli fu quindi assegnata la cattedra di matematica presso l’Università degli Studi di Messina, che lasciò però già nel 1959, quando venne chiamato da Alessandro Faedo a insegnare presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, di fatto l’ultima scuola in cui De Giorgi ha insegnato.

ENNIO DE GIORGI CHI È, AUTORE SCELTO SCIENTIFICO MATURITÀ 2024: L’INVITO DI OPPENHEIMER

Da segnalare, giusto per citare altri incontri di prestigio, l’invito di Robert Oppenheimer, il costruttore della prima bomba atomica, presso l’Institute for Advanced Study (IAS) di Princeton, che però lo stesso matematico italiano declinò. Durante la sua carriera si dedico alle equazioni, le derivate parziali, gli studi di logica, la teoria geometrica della misura e il calcolo delle variazioni, ottenendo riconoscimenti a dir poco di prestigio, come ad esempio il Premio Presidente della Repubblica dall’Accademia dei Lincei nel 1973 o il premio Wolf a Tel Aviv nel 1990.

Ennio De Giorgi viene infine ricordato per la sua grande umanità, avendo portato avanti, a fianco del suo impegno nella matematica, numerose lotte in difesa dei diritti dell’uomo, divenendo poi socio di Amnesty International e battendosi attivamente per la liberazione di alcuni matematici.











