Il Million Day è un gioco che non va mai in vacanza e non si prende mai pause dai giocatori. Tutti i giorni, gli italiani hanno la possibilità di partecipare al concorso, in modo da provare a vincere premi importanti che arrivano fino a un milione di euro. Sono cinque i numeri da giocare per partecipare al gioco quotidiano che offre due estrazioni al giorno, una alle 13.00 e poi una alle 20.30. Anche in questa domenica 13 ottobre, i giocatori possono partecipare e provare a vincere le somme alle quali ambiscono, come appunto su tutte quella da un milione di euro. In attesa di conoscere i numeri di oggi, nella prima estrazione della giornata, quella di ora di pranzo, andiamo a ricordare quali sono le regole per partecipare al concorso fortunato che è così amato dai giocatori italiani che scelgono di partecipare ogni giorno.

Al Million Day si può giocare in varie maniere. La più semplice e immediata prevede una giocata semplice che si può effettuare scegliendo cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. Si può poi partecipare al concorso puntando un euro su tale cinquina, in modo da provare a vincere un milione di euro. Esiste poi la giocata plurima che consente, nella stessa schedina, di giocare più cinquine: in questo modo si moltiplicano ovviamente le possibilità di vincere ma allo stesso tempo aumenta anche il prezzo. Ogni giocata ha infatti il costo di un euro. C’è poi la possibilità di effettuare una giocata sistemistica che come dice il nome stesso, prevede si giocare un sistema che sia integrale o ridotto. Dopo aver avanzato i propri numeri, non resterà far altro che attendere e scoprire se i propri numeri siano o meno vincenti.

MILLION DAY: I NUMERI FORTUNATI DI OGGI ALLE ORE 13.00

Million Day: –

Extra Million Day: –