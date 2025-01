Tutti ricordano Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi, con un grande sorriso. Dopo una lunga lotta contro il tumore ai polmoni, l’uomo è morto a 74 anni e la cantante si è chiusa in un breve periodo di silenzio dopo la sua scomparsa. Nato nel 1950, Fausto Pinna ha conosciuto Iva Zanicchi nel 1987, dato che lui era un produttore musicale e lei nel pieno del successo. A rivelare tutto sulla malattia è stato lei stessa, che a Verissimo nel 2020 aveva spiegato di essersi accorta di qualcosa di strano durante il lockdown.

“Mi sono accorta che non stava bene“, aveva spiegato, “Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore“. Per Iva Zanicchi è arrivata poi la doccia gelata: il problema era un tumore molto serio. Nel 2023, invece, la cantante aveva rivelato una notizia quasi miracolosa, spiegando che a Fausto Pinna i medici avevano dato solo 3 mesi di vita mentre invece da quel giorno erano trascorsi oltre tre anni. La cantante ha sempre dichiarato fieramente di aver vissuto la malattia del compagno con il sorriso e mantenendo l’umore alto.

Fausto Pinna era peggiorato nell’ultimo periodo della sua vita, perchè oltre al tumore, si era anche fratturato una vertebra. L’evento ha peggiorato la sua condizione fisica portandolo poi alla morte tra mercoledì 7 agosto e giovedì 8. A Vanity Fair, Iva Zanicchi aveva rilasciato una commovente intervista in cui ha parlato del loro rapporto e degli ultimi mesi di vita insieme al suo Fausto Pinna. Lì aveva raccontato il momento esatto della morte del compagno, spiegando che lui era in camera con la febbre a 42. Quando è tornata con una Tachipirina gli ha detto: “Amore vedrai che adesso starai meglio, stai tranquillo, ti voglio bene” e lui ha esalato l’ultimo respiro.

Con gli occhi lucidi, Iva Zanicchi ha spiegato quanto lei e Fausto Pinna si fossero sempre amati e rispettati tanto, aggiungendo che lui aveva spesso bisogno di sicurezze, che le mandava molti baci e che si dicevano sempre “Ti amo” più volte al giorno. La cantante ha raccontato che al momento della morte il compagno pesava pochissimo, solo 48 chili e che era depresso per via della malattia aggressiva. Lei,- racconta ironicamente a Vanity Fair – quando lo vedeva così gli passava davanti nuda per farlo “riprendere”.