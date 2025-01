È stato un amore bello, profondo e duraturo quello che ha unito per quasi quaranta anni Iva Zanicchi al suo compagno Fausto Pinna. L’artista e il produttore discografico si sono conosciuti nel 1986 e dal momento in cui è scoppiato l’amore, non si sono più separati. Sono stati legatissimi, nonostante non si siano mai uniti in matrimonio, e il loro rapporto è stato saldo tanto da durare per tutta la vita, fino alla morte di lui, arrivata ad agosto 2024. L’anno appena concluso ha strappato via Fausto dalla vita e dall’amore della sua compagna, Iva, che a lungo si è presa cura di lui. Ma come è morto Fausto Pinna?

L’uomo si è ammalato tre anni prima di morire, dunque nel 2021. Nella notte tra il 7 e l’8 agosto 2024 ha smesso di soffrire per sempre, dopo un periodo per nulla semplice. Fausto, infatti, come rivelato dalla sua compagna era arrivato anche a soffrire di problemi di memoria e a prendere la morfina per via dei suoi forti dolori. Per anni, Fausto Pinna ha fumato fino a 90 sigarette al giorno, come spiegato dalla Zanicchi: aveva smesso però ormai da dodici anni quando ha scoperto di avere un tumore. I suoi polmoni, ormai pieni di catrame, si sono ammalati, facendogli vivere anni davvero infernali.

Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi: “Perdita dolorossima”

Nonostante non fossero sposati, Iva Zanicchi era solita riferirsi a Fausto Pinna, il grande amore della sua vita, con l’appellativo di “marito”. Anche durante gli ultimi mesi, quando la malattia era ormai progredita in maniera importante, il produttore musicale, che Iva aveva conosciuto nel 1986, si alzava la mattina per fare colazione con lei.

Un piccolo rito che i due hanno portato avanti nonostante i tanti dolori della malattia. Per Iva, la perdita del compagno è stata dolorosissima: solo grazie alla fede è riuscita a superare la perdita.

