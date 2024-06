Fedez e i dubbi sulla sua beneficenza dopo Chiara Ferragni/ Lui da Taranto: “Pagherò vacanze con le querele”

Fedez oggi al centro dell’ultima puntata della stagione di Farwest, il programma di Salvo Sottile che va in onda su Rai 3 alle ore 21.20, ma stavolta non per l’inchiesta sul suo presunto coinvolgimento nel pestaggio ai danni del personal trainer Cristiano Iovino. A fornire qualche anticipazione è stata a sorpresa Selvaggia Lucarelli, ma perché nelle scorse ore sui social è circolato un video di un battibecco tra il rapper e l’inviata del programma, che lo aveva raggiunto a Taranto per fargli alcune domande riguardo le iniziative benefiche che Fedez ha condotto in favore dei terremotati di Amatrice e non solo.

«Nonostante le diffide dei suoi avvocati, il programma andrà in onda», ha aggiunto la giornalista del Fatto Quotidiano nel tweet a cui ha allegato il video del botta e risposta tra Fedez e l’inviata di Farwest. Le richieste di chiarimenti si legano a quanto raccontato da Selvaggia Lucarelli nel libro “Il vaso di Pandoro” che chiama in causa in primis l’ex moglie del rapper, Chiara Ferragni.

I DUBBI DI SELVAGGIA LUCARELLI SULLA BENEFICENZA DI FEDEZ

L’anno successivo uscì il singolo “Le palle di Natale” e Fedez annunciò che il ricavato sarebbe stato destinato alla onlus “Noi per gli animali”, ma per Selvaggia Lucarelli all’associazione la donazione finale è stata di mille euro. Alla luce di tutto ciò, la giornalista di Farwest ha voluto chiedere chiarimenti a Federico Lucia, in arte Fedez, approfittando della sua presenza a Taranto insieme al Codacons per una campagna a sostegno delle vittime dell’inquinamento dopo l’attività dell’ex Ilva, infatti il rapper ha annunciato una donazione al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Taranto.

COS’È SUCCESSO TRA FEDEZ E L’INVIATA DI FARWEST?

L’inviata di Farwest, stando a quanto ricostruito da Open, avrebbe chiesto a Fedez della donazione fatta cinque anni fa in favore di neonati con malattie oncologiche, una iniziativa lanciata in concomitanza con l’uscita del suo libro di favole “Quando sarai grande” che, stando a quanto sostenuto all’epoca, sosteneva una onlus, «ma ci fu probabilmente un errore di comunicazione… sembra un Balocco pro tempore», ha rimarcato la giornalista, suscitando la reazione stizzita di Fedez, il quale ha rimarcato che ci sono enti che tutelano i consumatori e che possono indicare se la comunicazione è corretta o meno. «Nessun tribunale mi ha detto che io ho sbagliato quella attività. Sono stati donati dei soldi, ma né l’Antitrust, né altro ente ha mai detto nulla», ha proseguito il rapper, secondo cui si sta cercando di «trovare il pelo nell’uovo».

Fedez ha parlato anche del festival benefico organizzato a Milano, LoveMi, per il quale sostiene di aver «speso personalmente due milioni per i costi di produzione e il pagamento del personale», ma comunque ritiene di non dover render conto riguardo la donazione: «Io faccio quello che voglio con i miei soldi e ho voluto fare un concerto per la mia città». Per quanto riguarda la donazione per i terremotati di Amatrice, il rapper ha raccontato che una giornalista lo ha contattato per segnalargli che la donazione non è pervenuta, ma non aveva le fatture del 2016 né ricordava come fosse avvenuta l’operazione. «State cercando di trovare cose che non troverete. Devo fare un sacco di querele e vi ringrazio perché mi pagherete le vacanze», ha tuonato Fedez.

Fedez, in presenza del presidente del Codacons che ora indossa magliette con il volto del rapper, non risponde alle domande di una giornalista di Rai 3 ( del programma Farwest) sulla sua opaca beneficenza per i terremotati di Amatrice e non solo. Domani sera, nonostante le… pic.twitter.com/VaxKSuxBeh — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) June 23, 2024













