Cambia tutto da oggi, 14 gennaio 2025, su Instagram. L’applicazione di proprietà di Mark Zuckerberg, così come il social network Facebook, sempre in possesso dell’imprenditore americano, rimuoveranno gran parte dei filtri che vengono solitamente applicati sulle foto e sui video che vengono pubblicati appunto online. Si tratta di un cambiamento drastico visto che resteranno solamente i filtri integrati nelle due applicazioni di Meta. In poche parole, come sottolinea Hdblog.it, verranno eliminati i filtri di terze parti che sono stati creati tramite Meta Spark e di conseguenza la maggior parte degli utenti dovrà per forza di cosa cambiare abitudini quando vorrà postare online uno scatto di se.

E’ ben noto e risaputo quanto le star, i vip e gli influencer utilizzino importanti quantità di filtri per ritoccare le proprie foto, è un modus operandi consuetudinario quello di modificare gli scatti che vanno online, anche perchè nessuno è perfetto come appare in foto. I filtri di bellezza, come ricorda ancora Hdblog.it, sono stati una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda l’online, visto che hanno permesso a tutti di essere belli, con gli occhi grandi o azzurri, ma anche senza rughe e la pelle liscia, o senza tutte quelle imperfezioni che ogni persona ha, e che rappresentano i tratti distintivi di ognuno di noi.

FILTRI INSTAGRAM ADDIO, COSA SUCCEDE ORA

Il problema è che tali filtri sono stati utilizzati in massa, distorcendo la percezione di bellezza e contribuendo a dare vita al raggiungimento di una perfezione e di una bellezza che in realtà non esistono. Meta Spark, la piattaforma di filtri lanciata sempre dalla casa madre Meta, aveva dato vita ad un elenco infinito di effetti, più di due milioni, e molti dei quali erano decisamente divertenti, visto che permettevano di assumere sembianze differenti come animali, oggetti, di distorcere il viso, di prendere le sembianze ad esempio del protagonista del film del momento e via discorrendo.

Numerosi creator avevano poi dato vita a loro volta ai propri filtri, creando una comunità molto attiva e nel contempo anche una importante fonte di reddito per alcuni. Tutto questo però sparirà a partire dalla giornata di oggi, 14 gennaio 2025, una data quasi storica potremmo definirla.

FILTRI INSTAGRAM, SI TROVERA’ QUALCHE ALTRO ESCAMOTAGE?

L’annuncio era stato dato dallo scorso agosto, consentendo quindi ai vari creator di esportare le loro creazioni su altre applicazioni, a cominciare da Snapchat, che è stata l’app che di fatto ha sdoganato questa moda. Ovviamente non sarà lo stesso per i creator, visto che Snapchat, seppur abbia molti utenti, ha molto meno visibilità rispetto a Facebook e Instagram, e proprio per questo hanno espresso la loro contrarietà sui vari social, creando dei dibattiti anche molto accesi.

Ma ormai il dado è tratto e non si torna più indietro: sarà la svolta? Per molti cambierà ben poco visto che è probabile che i vari influencer, vip e in generale chi vuole pubblicare foto ritoccate, si affiderà a filtri di altre app, per poi caricare sul proprio profilo Instagram il proprio scatto modificato. Della serie, fatta la legge trovato l’inganno.