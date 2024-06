Genitori Sara Ricci, chi sono/ “Mamma aveva una grave depressione. Papà mi ha lasciato e non l’ho salutato…”

Sara Ricci e il dolore per la perdita dei suoi genitori: la malattia della mamma

Sara Ricci ha perso entrambi i genitori. L’attrice ne ha parlato proprio durante la sua avventura al Grande Fratello, dove ha fatto cenno alla morte di sua madre e alla malattia che per lungo tempo l’ha afflitta. Una malattia che ha inevitabilmente creato un solco nel rapporto madre-figlia e per la quale l’attrice si è trovata spesso a fare lei da mamma.

Selvaggia Lucarelli: “Fedez sembra un uomo in crisi di mezza età”/ “Sta facendo la figura dello sfig*to…”

“Mia mamma è stata una donna splendida ma mi è mancata un po’ la sua protezione perché da quando avevo 20 anni lei è stata un po’ stata assente perché ha sofferto di una grave depressione – ha spiegato Sara Ricci in un’intervista a Verissimo – e da lei non ho avuto quel conforto che di solito si ha da una mamma. Non perché non lo volesse ma perché stava male ed era impegnata con se stessa”.

Chi è Samantha De Grenet, la carriera tra moda e tv/ Il marito Luca Barbato e la crisi: “Si ruppe qualcosa…”

Sara Ricci, l’amore per i genitori e l’amaro sfogo dopo la morte del padre

Alcuni anni dopo, nel 2019, Sara Ricci ha avuto un altro dolore riguardante i suoi genitori: ha perso anche il suo papà. Su Instagram, dopo la perdita, l’attrice si è sfogata, ammettendo di aver sbagliato nei confronti del suo papà, che non era neppure riuscito a salutare prima che morisse. “Stanotte ci hai lasciati e con la morte nel cuore mi trovo a fare i conti con la mia coscienza e la consapevolezza di fare un lavoro di m… che ti dilania, ti allontana dalle persone che ami, che ti rende egoista e autoriferito”, sono state le parole di Sara Ricci. “20 anni fa succedeva con mamma, lì ero in un altra città e lavoravo sul set di ‘Vivere’ … Oggi sono qui a Roma nella stessa città ma coinvolta in uno stupido provino in inglese per una fiction russa”, ha spiegato poi, con un doloroso tuffo al passato. Lo sfogo dell’attrice si è quindi concluso: “Non ti ho salutato come dovevo e come meritavi, ma so che eri orgoglioso di me”.

MARRY ME - SPOSAMI, CANALE 5/ Curiosità, trama e cast del film con Jennifer Lopez in streaming su infinity

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Ricci (@sararicciofficial)













© RIPRODUZIONE RISERVATA