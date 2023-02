GF Vip, Sophie Codegoni: “Onestini? Innamorato pazzo di Ivana”/ “Antonella invece…”

Al Grande Fratello Vip7 tornano alla ribalta gli ex, pronti a varcare la porta rossa: Ivana Mrazova e Gianluca Benincasa…

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 è stata senza subbio ricca di sorprese e colpi di scena, non solo per l’eliminazione di uno dei grandi protagonisti del reality, il giovane George Ciupilan, ma la diretta è stata caratterizzata anche da due importanti momenti: la forte lite tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che sembrano ora più lontani che mai, e l’emozionante momento della lettera, carica d’affetto, scritta per Luca Onestini, dalla sua celebre ex, Ivana Mrazova. A scompigliare gli equilibri della casa pare proprio che nei prossimi giorni entreranno temporaneamente nella casa più spiata di Cinecittà gli ex di due Vipponi, di chi si tratta?

Ovviamente della bellissima Ivana Mrazova, decisa ad avere un chiarimento con Luca Onestini, dopo la brutta rottura. Ma non solo un altro ex sembra essere pronto a varcare la porta rossa… Si tratta di Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, che già nel loro primo incontro aveva affermato di essere ancora innamorato della ragazza. A dire la sua su questi nuovi temporanei ingressi, a Casa Chi, è stata l’ex gieffina Sophie Codegoni che, nella casa del GF Vip, ha trovato l’amore della sua vita, Alessandro Basciano, con cui diventerà presto mamma della piccola Celine. Cosa ha detto Sophie in merito ai due ingressi?

Sophie Codegoni sull’ingresso al Grande Fratello Vip 7 di Ivana Mrazova e Gianluca Benincasa: “Antonella è troppo vulnerabile…”

È così che Sophie Codegoni, da brava ex Gieffina, ha voluto dire la sua sull’entrata al Grande Fratello Vip 7, degli ex di Antonella Fiordelisi e Luca Onestini. Sull’ingresso di Ivana Mrazova ha affermato: “Luca e Ivana? Durante l’ultima puntata ho visto Onestini che seguivo nel 2017. Secondo me lui è innamorato pazzo. Lei super, mi piace tanto. Ivana lo rende migliore e secondo me tra di loro c’è ancora amore. Secondo me non accadrà nulla all’interno della Casa però… Non lo so, potrebbe smuovere qualcosa. Ivana porterà equilibrio in Luca”.

Opinione opposta invece sul possibile ingresso nella casa più spiata di Cinecittà dell’ex della Fiordelisi, Gianluca Benincasa: “Dentro la Casa del GF Vip è tutto estremizzato, sia nel bello che nel brutto. Adesso vediamo Edoardo e Antonella che stanno male ma poi magari fra tre giorni faranno pace ma è normale. Quando arriverà Gianluca, Antonella, si farà influenzare dalla sua presenza, già quando lui gli ha fatto la sorpresa lei era molto vulnerabile”. Che dire, avrà ragione Sophie? Non ci resta che rimanere in attesa, il web nel frattempo non vede l’ora dell’ingresso della “dea Ivana”…













