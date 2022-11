GF Vip: Storia fake tra Giaele e Antonino?/ Il video choc: “Funziona? Sì…”

Grande Fratello Vip 2022: Sofia Giaele De Donà e Antonino Spinalbese stanno fingendo?

Il Grande Fratello Vip 2022 procede a vele spiegate: nella diretta di ieri sera ben sei nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata di Cinecittà, pronti a creare nuove dinamiche e ribaltare quelle preesistenti. Una nuova news sta però facendo storcere il naso ai telespettatori del reality che, indignati, si sfogano sul web. Nella casa del GF Vip ci sarebbe infatti una “coppia” non falsa, di più, proprio creata a tavolino! Di chi si tratta ? Non sono Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ma, a sorpresa, Sofia Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. La prova della loro finta relazione? Una frase pronunciata dall’ex di Belen Rodriguez ma, andiamo con ordine…

Giaele si è presentata sposata ma in una relazione aperta, mentre Antonino, se nelle prime settimane sembrava provare qualcosa per Ginevra Lamborghini, dopo la sua espulsione, si è legato sempre più alla bella sposina. Se entrambi negano vi sia stato del tenero però le telecamere e i movimenti “scottanti” sotto le coperte, non mentono! Una nuova teoria però circola sul web… Non si tratta né di amore, né di amicizia, ma solo di business! I due infatti fingerebbero di avere rapporti solo per creare hype e rimanere, più tempo possibile, nella casa del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 2022, Sofia Giaele De Donà e Antonino Spinalbese sotto accusa: “Tutto finto, hanno un copione…”

Una coppia, al Grande Fratello Vip 2022, è accusata di essere falsissima! Si tratta di quella formata da Sofia Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. La prova? Un video che inchioderebbe i due finti amanti. I due scaltri Vipponi infatti sono stati beccati mentre, seduti a braccetto, sembrano ammettere che la loro storia, sia che sia amicizia, sia che sia amore, sta funzionando a meraviglia, creando interesse nei telespettatori. Una frase dell’ex di Belen Rodriguez è, in particolare, incriminata …

Antonino: “Funziona, funziona, sì, sì”. Giaele: “Davvero? Anche secondo me… Cos’è questa faccia?”. Antonino: “Abbiamo capito che funziona”. Anche se non si ha la certezza di cosa i due stiano realmente dicenso il web è impazzito, al grido di “al complotto” ha accusato i due di essere dei “poverini” e degli “attori da quattro soldi”. “Ovvio che è tutto finto, copione uguale a quello di Alex Belli e Delia l’anno scorso” si legge su Twitter, o ancora: “Sono soltanto delle trame finte”. Che dire? Non ci resta che rimanere in attesa e vedere quanto, per passione o business, i due si spingeranno in là…

‼️‼️ ascoltateee Dicono che La loro storia funziona e per i poi Antonino spara una delle cagate @GineLamborghini #gintonic #gfvip pic.twitter.com/XGJ6Xhf4Jg — Rachia (@cinzia85913307) November 4, 2022













