Dopo due storie d’amore finite male – quelle con gli ex mariti Pietro Antisari Vittori e Stefano Todini – Patrizia Pellegrino ha ritrovato la serenità al fianco di Giampaolo Embrione. Il suo attuale compagno, con cui la showgirl aveva già un legame di amicizia durante l’infanzia, è approdato nella quotidianità di Patrizia in punta di piedi, in uno dei momenti più delicati e difficili della sua vita. Infatti dopo aver visto finire il suo matrimonio con il primo marito Pietro, dover accettare la morte del piccolo Riccardo, pochi giorni dopo la nascita, Patrizia ha trovato un punto di riferimento importante in Giampaolo.

Il manager immobiliare le è rimasto vicino, anche e soprattutto quando l’attrice ha scoperto di avere un tumore nel 2021. In una intervista rilasciata a Verissimo, Patrizio raccontò di aver scoperto la malattia tempestivamente e di averla superata grazie alla cure. Per quanto riguarda la storia d’amore con Giampaolo Embrione, non vi sono molte informazioni, questo perché la coppia ha deciso di vivere alla larga dai riflettori.

Patrizia Pellegrino, l’amore “cauto” con il compagno Giampaolo Embrione

La sensazione è che dopo tante relazioni finite male, Patrizia abbia deciso di cambiare strategia questa volta. Con il suo compagno tutto sembra progredire per il meglio, dopo otto anni l’uno al fianco dell’altro. Poche le foto che li ritraggono insieme, eccetto qualche paparazzata estiva, forse per un eccesso di prudenza da parte della Pellegrino.

Qualcuno pensa ci sia anche un po’ di scaramanzia dietro questa scelta, certo è che della storia d’amore con il manager si sa poco o nulla. Con Giampaolo, ad ogni modo, ha trovato la forza di rialzarsi e dimenticare i momenti più difficili del suo passato. In questo senso anche la fede le è stata di grande auto, come raccontato dalla stessa Patrizia in diverse interviste.

