Gianni Sperti travolto dalle polemiche per uso elicottero, arriva la replica/ “Andrò agli eventi in bici”

Uomini e Donne, dopo le polemiche arriva la replica di Gianni Sperti: “Andrò agli eventi in bici”

Nei giorni scorsi Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, è finito al centro di pesanti polemiche e attacchi per essere arrivato al Toma Beach Club di Napoli in elicottero. L’entrata trionfale e scenografica da divo di Hollywood non è piaciuta ai più ed infatti molti utenti si sono riversati sui social per attaccarlo. E dunque nel dettaglio qualcuno ha scritto: “Viste le labbra poteva arrivare in gommone!”, mentre un altro ha commentato: “ma quanto se la tira!”. Infine, altri ancora fanno giustamente riferimento all’aspetto ecologico. Un utente scrive: “Che ca**o gli frega del cambiamento climatico. Siamo alla rovina”.

Dopo due giorni di silenzio è arrivata la replica di Gianni Sperti sulle polemiche. L’opinionista di Uomini e Donne ha deciso di rispondere a tono ai commenti più cattivi. A chi gli ha chiesto provocatorio: “Spostarsi in elicottero per andare a una festa è davvero delirante. Capisco che è bello essere ricchi e sponsorizzati, lo rispetto, ma ci vuole un po’ di senso nelle cose“ ha risposto: “Quindi quest’anno in Brasile ci dovevo andare a nuoto?”. Il botta e risposta è continuato con l’utente che ha incalzato: “Se ogni persona nella tua posizione prendesse l’elicottero per andare alle feste ti rendi conti dello spreco enorme che sarebbe?” E Sperti a questo punto ha controbattuto: “Ho capito il messaggio, andrò agli eventi in bici.”

L’entrata trionfale di Gianni Sperti in una discoteca di Napoli con l’elicottero non è piaciuta aa molti, tra gli attacchi e le polemiche, però, non sono mancati anche messaggi di elogio. Sempre sui social, infatti, qualcuno presente all’evento ha scritto: “che bella persona che sei. Si percepisce la tua umiltà e questo è un grande valore”. Mentre un altro ha aggiunto: “mi manchi sullo schermo.” Infine, occorre spiegare che la scelta di Gianni Sperti di arrivare in elicottero ha una spiegazione. Gianni Sperti Sperti era tra le guest star, insieme a Franco Ricciardi, gli Arteteca e Andrea Sannino di un evento di beneficenza dedicata al recupero dei giovanissimi e al contrasto alla dispersione scolastica. E tra gli sponsor ci era anche una compagnia di noleggio elicotteri e automobili di lusso. Ecco spiegato il motivo dell’entrata trionfale e scenografica Toma Beach Club di Napoli.











